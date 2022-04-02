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В Кремле назвали одну из главных целей войны в Украине

Новина українською →
Москва, Суббота 02 апреля 2022 21:27
В Кремле назвали одну из главных целей войны в Украине Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что одна из главных целей войны в Украине - это "спасение" так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также их "восстановление" в границах 2014 года. При этом представитель Кремля назвал российскую агрессию "военной спецоперацией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пескова телеканалу "Беларусь 1".

"Одна из главных целей операции - это "спасение" этих "республик" и восстановление их государственности в границах 14-го года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в "конституции" и Луганской, и Донецкой "народных республик", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что "демилитаризация" Украины идет полным ходом. По его словам, это тоже одна из целей войны, развязанной Россией против соседней страны.

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