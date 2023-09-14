Все йде по плану. У Міноборони розповіли, де ЗСУ досягають головних успіхів

Вона зазначила, що українські бійці продовжують наступати на Бахмутському напрямку.

"Там основні успіхи йдуть вздовж південного флангу, скажімо так, довкола Бахмута або поряд з Бахмутом. Там основні бої точилися у районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки, і там у нас щотижня були просування, щотижня там були звільнені території. І зараз дійсно там все йде по плану та успішно", - сказала Маляр.

Водночас вона повідомила, що росіяни концентрують свою увагу на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Вони намагаються там наступати.

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують вибивати противника з півдня України. Їхня мета - зачистити смугу від лівого берега мінімум на 10-15 км.

При цьому нещодавно Маляр зазначала, що окупанти не хочуть залишати втрачені позиції на півдні, тому Силам оборони доводиться захищати їх від ворожих штурмів.

Більше про ситуацію на фронті та чи далеко Україні до переломного моменту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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