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Все идет по плану. В Минобороны рассказали, где ВСУ достигают главных успехов

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com/ganna_maliar)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные достигают основных успехов вдоль южного фланга на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

Она отметила, что украинские бойцы продолжают наступать на Бахмутском направлении.

Там основные успехи идут вдоль южного фланга, скажем так, вокруг Бахмута или рядом с Бахмутом. Там основные бои шли в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки, и там у нас еженедельно были продвижения, еженедельно там были освобождены территории. И сейчас действительно там все там идет по плану и успешно", - сказала Маляр.

В то же время она сообщила, что россияне концентрируют свое внимание на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Они пытаются там наступать.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают выбивать противника с юга Украины. Их цель - зачистить полосу от левого берега минимум на 10-15 км.

При этом недавно Маляр отмечала, что оккупанты не хотят оставлять утраченные позиции на юге, поэтому Силам обороны приходится защищать их от вражеских штурмов.

Больше о ситуации на фронте и далеко ли Украине до переломного момента - читайте в материале РБК-Украина.

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Контрнаступление ВСУ