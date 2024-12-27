Плюс до платіжки. Скільки "намотає" світла гірлянда на ялинці

Скільки електрики може споживати новорічна гірлянда та яка її вартість

В оприлюдненій Коваленком інфографіці наводяться дані щодо:

LED-гірлянди

гірлянди з лампами розжарювання

Причому розрахунки наведені виходячи з роботи гірлянд по 8 годин на добу впродовж 30 діб.

Так, LED-гірлянда на 100 лампочок споживає від 0,003 до 0,007 кіловат-годин (кВт·год) електроенергії.

Вартість такого споживання становить від 3,11 до 7,26 гривні.

Тим часом гірлянда з лампами розжарювання (також на 100 лампочок) споживає від 0,02 до 0,05 кіловат-годин (кВт·год) електроенергії.

Вартість такого споживання становить від 20,74 до 51,84 гривні.

Допис Коваленка (скриншот: facebook.com/sergey.j.kovalenko)

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