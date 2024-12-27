Плюс до платіжки. Скільки "намотає" світла гірлянда на ялинці

У компанії YASNO розповіли, скільки електроенергії може споживати новорічна гірлянда (залежно від типу лампочок) та яка її орієнтовна вартість.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Facebook.
В оприлюдненій Коваленком інфографіці наводяться дані щодо:
Причому розрахунки наведені виходячи з роботи гірлянд по 8 годин на добу впродовж 30 діб.
Так, LED-гірлянда на 100 лампочок споживає від 0,003 до 0,007 кіловат-годин (кВт·год) електроенергії.
Вартість такого споживання становить від 3,11 до 7,26 гривні.
Тим часом гірлянда з лампами розжарювання (також на 100 лампочок) споживає від 0,02 до 0,05 кіловат-годин (кВт·год) електроенергії.
Вартість такого споживання становить від 20,74 до 51,84 гривні.
Допис Коваленка (скриншот: facebook.com/sergey.j.kovalenko)
Зазначимо, що YASNO - це бренд, під яким працюють компанії, що постачають електроенергію, газ, впроваджують енергоефективні рішення для підприємств, а також для власників електрокарів.
Застосунок компанії YASNO Mobile надає клієнтам онлайн доступ до функціоналу особистого кабінету та різних сервісів (з його допомогою можна швидко передати показання лічильників, оплатити рахунок або ж переглянути споживання за попередні місяці).
Особистий кабінет на сайті компанії також дозволяє:
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