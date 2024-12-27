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Плюс до платіжки. Скільки "намотає" світла гірлянда на ялинці

Обсяг споживання електроенергії гірляндою залежить від типу лампочок (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

У компанії YASNO розповіли, скільки електроенергії може споживати новорічна гірлянда (залежно від типу лампочок) та яка її орієнтовна вартість.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Facebook.

Скільки електрики може споживати новорічна гірлянда та яка її вартість

В оприлюдненій Коваленком інфографіці наводяться дані щодо:

  • LED-гірлянди
  • гірлянди з лампами розжарювання

Причому розрахунки наведені виходячи з роботи гірлянд по 8 годин на добу впродовж 30 діб.

Так, LED-гірлянда на 100 лампочок споживає від 0,003 до 0,007 кіловат-годин (кВт·год) електроенергії.

Вартість такого споживання становить від 3,11 до 7,26 гривні.

Тим часом гірлянда з лампами розжарювання (також на 100 лампочок) споживає від 0,02 до 0,05 кіловат-годин (кВт·год) електроенергії.

Вартість такого споживання становить від 20,74 до 51,84 гривні.

Допис Коваленка (скриншот: facebook.com/sergey.j.kovalenko)

Зазначимо, що YASNO - це бренд, під яким працюють компанії, що постачають електроенергію, газ, впроваджують енергоефективні рішення для підприємств, а також для власників електрокарів.

Застосунок компанії YASNO Mobile надає клієнтам онлайн доступ до функціоналу особистого кабінету та різних сервісів (з його допомогою можна швидко передати показання лічильників, оплатити рахунок або ж переглянути споживання за попередні місяці).

Особистий кабінет на сайті компанії також дозволяє:

  • швидко дізнатися точну суму, яку необхідно сплатити за електроенергію
  • сформувати рахунок для сплати в банку (рахувати самостійно при цьому нічого не потрібно)
  • миттєво сплатити за електроенергію віддалено - через інтернет (платіж враховується негайно й це можна одразу побачити)
  • проконтролювати, чи надійшли від вас кошти
  • проконтролювати відсутність заборгованості (або переплати)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українців закликають економити світло через похолодання, а також які пристрої краще вимикати з мережі перед сном (оскільки вони хоч і не працюють, але електрику споживають).

Читайте також, як змінились графіки відключень світла в Україні, що таке черги "навпіл" й для чого було запроваджено нові інтервали.

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