ua en ru
Пт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Є в кожному будинку. Українцям розповіли, як обрати популярний товар, щоб зекономити

П'ятниця 04 жовтня 2024 12:40
UA EN RU
Є в кожному будинку. Українцям розповіли, як обрати популярний товар, щоб зекономити Енергоефективність лампочки - важливий показник (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Під час вибору в магазині тієї чи іншої лампочки для дому українцям радять звертати увагу на одну з найважливіших характеристик - енергоефективність.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Facebook.

Як вибрати лампочку і на що звертати увагу

У Держпродспоживслужбі нагадали, що сьогодні на полицях магазинів представлений великий асортимент ламп побутового використання - з різними характеристиками й за різною ціною.

При цьому експерти наголошують, що енергоефективність - одна з найважливіших характеристик, на яку варто звернути увагу при виборі.

"Коли лампа чи світильник споживають мало енергії, а світла виробляють багато, то вони вважаються енергоефективними високого класу", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що кожна електрична лампа та світильник повинні мати енергетичну етикетку.

При цьому, відповідно до вимог Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, на енергетичній етикетці для електричної лампи зазначається така інформація:

  • найменування або торговельна марка постачальника електричної лампи
  • ідентифікаційна ознака типу виробу постачальника у вигляді коду (зазвичай літерно-цифрового), за яким певний тип лампи відрізняється від інших типів того самого найменування або торговельної марки постачальника
  • клас енергоефективності електричної лампи (літера, що позначає клас енергоефективності лампи, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка)
  • питоме значення показника енергоспоживання (Ес) в кВт на 1000 годин

Є в кожному будинку. Українцям розповіли, як обрати популярний товар, щоб зекономити

Маркування енергоефективності ламп (інфографіка: facebook.com/spsa.gov.ua)

Виходячи з вищенаведеного маркування, чим вище смужка з буквою розташована на енергетичній етикетці, тим вища енергоефективність лампи чи світильника.

У Держпродспоживслужбі зауважили також, що нині найбільш енергоефективними є світлодіодні лампи, які споживають:

  • у 8-15 разів менше енергії, ніж лампи розжарювання
  • у 2-5 разів менше енергії, ніж люмінесцентні лампи

"Будьте уважні при виборі ламп, уважно читайте інформацію на маркуванні та робіть відповідні покупки тільки у визначених для цього місцях", - підсумували у держслужбі.

Є в кожному будинку. Українцям розповіли, як обрати популярний товар, щоб зекономити

Допис Держпродспоживслужби (скриншот: facebook.com/spsa.gov.ua)

Енергоефективність побутової техніки

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що під час вибору тієї чи іншої побутової техніки варто також звертати увагу на такий показник, як клас її енергоефективності.

Це впливає на обсяги енергоспоживання та, як наслідок, на суми у платіжках споживачів наприкінці місяця.

Читайте також, як підготувати квартиру до опалювального сезону під час війни та що треба зробити вже зараз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
лампочка Електроенергія Магазини
NEWS
Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі у Воронезькій області
Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі у Воронезькій області
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію