Є в кожному будинку. Українцям розповіли, як обрати популярний товар, щоб зекономити

Під час вибору в магазині тієї чи іншої лампочки для дому українцям радять звертати увагу на одну з найважливіших характеристик - енергоефективність.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Facebook.

Як вибрати лампочку і на що звертати увагу

У Держпродспоживслужбі нагадали, що сьогодні на полицях магазинів представлений великий асортимент ламп побутового використання - з різними характеристиками й за різною ціною.

При цьому експерти наголошують, що енергоефективність - одна з найважливіших характеристик, на яку варто звернути увагу при виборі.

"Коли лампа чи світильник споживають мало енергії, а світла виробляють багато, то вони вважаються енергоефективними високого класу", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що кожна електрична лампа та світильник повинні мати енергетичну етикетку.

При цьому, відповідно до вимог Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, на енергетичній етикетці для електричної лампи зазначається така інформація:

найменування або торговельна марка постачальника електричної лампи

ідентифікаційна ознака типу виробу постачальника у вигляді коду (зазвичай літерно-цифрового), за яким певний тип лампи відрізняється від інших типів того самого найменування або торговельної марки постачальника

клас енергоефективності електричної лампи (літера, що позначає клас енергоефективності лампи, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка)

питоме значення показника енергоспоживання (Ес) в кВт на 1000 годин

Маркування енергоефективності ламп (інфографіка: facebook.com/spsa.gov.ua)

Виходячи з вищенаведеного маркування, чим вище смужка з буквою розташована на енергетичній етикетці, тим вища енергоефективність лампи чи світильника.

У Держпродспоживслужбі зауважили також, що нині найбільш енергоефективними є світлодіодні лампи, які споживають:

у 8-15 разів менше енергії, ніж лампи розжарювання

у 2-5 разів менше енергії, ніж люмінесцентні лампи

"Будьте уважні при виборі ламп, уважно читайте інформацію на маркуванні та робіть відповідні покупки тільки у визначених для цього місцях", - підсумували у держслужбі.

Допис Держпродспоживслужби (скриншот: facebook.com/spsa.gov.ua)