Українців закликають економити світло через похолодання: що важливо знати

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НЕК "Укренерго" у Facebook.

Як зменшити енергоспоживання в холодну пору року

В "Укренерго" розповіли, що сезонне зниження температури зумовлює зростання енергоспоживання. Особливо відчутно його рівень збільшується у вечірні години.

"Це час, коли так звані "дахові" побутові сонячні електростанції значно знижують ефективність генерації. А люди починають повертатися з роботи та масово вмикати прилади, які вдень не використовувались: електроплити й електрочайники, мікрохвильовки, обігрівачі, телевізори тощо", - пояснили у компанії.

Зазначається також, що поступово знижується і генерація на промислових сонячних електростанціях (СЕС), що потребує її заміщення іншими джерелами енергії.

"До широкомасштабної війни українська енергосистема мала великий запас міцності та легко могла відреагувати на різкі зміни. Зараз, внаслідок російських атак, можливості балансування генерації та споживання відчутно знижені", - додали у НЕК.

З огляду на це українців закликають:

ощадливо споживати електроенергію у пікові години

переносити час користування потужними електроприладами

не вмикати кілька потужних приладів одночасно (у період вечірнього пікового споживання - з 16:00 до 21:00)

"Намагайтесь користуватися потужною технікою почергово: якщо працює електроплита - не вмикайте чайник або фен. Увімкнули бойлер - зачекайте з прасуванням", - пояснили громадянам.

В "Укренерго" додали, що дотримання цих простих рекомендацій:

знизить навантаження на енергосистему

зробить її більш стійкою до різких перепадів споживання

Допис "Укренерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)