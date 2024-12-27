Плюс к платежке. Сколько "намотает" света гирлянда на елке

Сколько электричества может потреблять новогодняя гирлянда и какова ее стоимость

В обнародованной Коваленко инфографике приводятся данные насчет:

LED-гирлянды

гирлянды с лампами накаливания

Причем расчеты приведены исходя из работы гирлянд по 8 часов в сутки в течение 30 суток.

Так, LED-гирлянда на 100 лампочек потребляет от 0,003 до 0,007 киловатт-часов (кВт-ч) электроэнергии.

Стоимость такого потребления составляет от 3,11 до 7,26 гривны.

Между тем гирлянда с лампами накаливания (также на 100 лампочек) потребляет от 0,02 до 0,05 киловатт-часов (кВт-ч) электроэнергии.

Стоимость такого потребления составляет от 20,74 до 51,84 гривны.

Публикация Коваленко (скриншот: facebook.com/sergey.j.kovalenko)

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