Плюс к платежке. Сколько "намотает" света гирлянда на елке

В компании YASNO рассказали, сколько электроэнергии может потреблять новогодняя гирлянда (в зависимости от типа лампочек) и какова ее ориентировочная стоимость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook.
В обнародованной Коваленко инфографике приводятся данные насчет:
Причем расчеты приведены исходя из работы гирлянд по 8 часов в сутки в течение 30 суток.
Так, LED-гирлянда на 100 лампочек потребляет от 0,003 до 0,007 киловатт-часов (кВт-ч) электроэнергии.
Стоимость такого потребления составляет от 3,11 до 7,26 гривны.
Между тем гирлянда с лампами накаливания (также на 100 лампочек) потребляет от 0,02 до 0,05 киловатт-часов (кВт-ч) электроэнергии.
Стоимость такого потребления составляет от 20,74 до 51,84 гривны.
Публикация Коваленко (скриншот: facebook.com/sergey.j.kovalenko)
Отметим, что YASNO - это бренд, под которым работают компании, поставляющие электроэнергию, газ, внедряющие энергоэффективные решения для предприятий, а также для владельцев электрокаров.
Приложение компании YASNO Mobile предоставляет клиентам онлайн доступ к функционалу личного кабинета и различных сервисов (с его помощью можно быстро передать показания счетчиков, оплатить счет или просмотреть потребление за предыдущие месяцы).
Личный кабинет на сайте компании также позволяет:
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцев призывают экономить свет из-за похолодания, а также какие устройства лучше выключать из сети перед сном (поскольку они хоть и не работают, но электричество потребляют).
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