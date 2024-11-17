UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В Yasno попередили киян про зміни в графіках відключення світла

Фото: графіки відключення світла буде оновлено (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

"Укренерго" дав команду застосувати стабілізаційні відключення у дві черги. Проте графік відключення світла буде оновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка.

"Київ, Дніпропетровська область - НЕК Укренерго дав команду застосувати стабілізаційні відключення обсягом у дві черги з 6 до 22 години... Графік буде саме фактичних відключень за адресою", - повідомив Коваленко.

Він розповів, що готуючись до таких сценаріїв, були сформовані графіки фактичних відключень. В оновлених графіках буде позначено тільки ті слоти, під час яких світла в конкретній групі чи за конкретною адресою не буде.

Коваленко заявив, що знайти ці графіки можна на сайті yasno.com.ua просто вводьте свою адресу.

"Графік на завтра має з‘явитися приблизно о 20. Чекаємо інформацію від колег. Зверніть увагу: якщо "Укренерго" коригуватиме обсяги відключень, ми також будемо змінювати графіки. Про час оновлень будемо писати у примітці поруч із графіками", - підкреслив директор Yasno.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомило, що в Україну повертаються графіки відключення світла. Відключення плануються вже на завтра, 18 листопада.

Зауважимо, що графіки обмежень повертаються через пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки.

Раніше сьогодні російські війська здійснили масовану атаку на Україну на енергетичну систему України. У кількох областях через обстріли були введені аварійні відключення світла за рішенням "Укренерго", щоб зменшити наслідки ударів.

Найсерйозніші руйнування після атаки зафіксовано в Одесі.Там загинуло двоє енергетиків. Докладніше про наслідки масованої атаки по Україні 17 листопада - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світла