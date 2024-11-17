В Yasno предупредили киевлян об изменениях в графиках отключения света

"Укрэнерго" анонсировало стабилизационные отключения света в Киеве в две очереди 18 ноября. Однако график отключения света будет обновлен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко.
"Киев, Днепропетровская область - НЭК "Укрэнерго" дало команду применить стабилизационные отключения объемом в две очереди с 6 до 22 часов... График будет именно фактических отключений по адресу", - сообщил Коваленко.
Он рассказал, что, готовясь к таким сценариям, были сформированы графики фактических отключений. В обновленных графиках будут отмечены только те слоты, во время которых света в конкретной группе или по конкретному адресу не будет.
Коваленко заявил, что найти эти графики можно на сайте yasno.com.ua, просто вводите свой адрес.
"График на завтра должен появиться примерно в 20. Ждем информацию от коллег. Обратите внимание: если "Укрэнерго" будет корректировать объемы отключений, мы также будем менять графики. О времени обновлений будем писать в примечании рядом с графиками", - подчеркнул директор Yasno.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщило, что в Украину возвращаются графики отключения света. Отключения планируются уже завтра, 18 ноября.
Отметим, что графики ограничений возвращаются из-за повреждений энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.
Ранее сегодня российские войска совершили массированную атаку на Украину на энергетическую систему Украины. В нескольких областях из-за обстрелов были введены аварийные отключения света по решению "Укрэнерго", чтобы снизить последствия ударов.
Самые серьезные разрушения после атаки зафиксированы в Одессе. Там погибли два энергетика. Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.
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