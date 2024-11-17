В Yasno предупредили киевлян об изменениях в графиках отключения света

"Киев, Днепропетровская область - НЭК "Укрэнерго" дало команду применить стабилизационные отключения объемом в две очереди с 6 до 22 часов... График будет именно фактических отключений по адресу", - сообщил Коваленко.

Он рассказал, что, готовясь к таким сценариям, были сформированы графики фактических отключений. В обновленных графиках будут отмечены только те слоты, во время которых света в конкретной группе или по конкретному адресу не будет.

Коваленко заявил, что найти эти графики можно на сайте yasno.com.ua, просто вводите свой адрес.

"График на завтра должен появиться примерно в 20. Ждем информацию от коллег. Обратите внимание: если "Укрэнерго" будет корректировать объемы отключений, мы также будем менять графики. О времени обновлений будем писать в примечании рядом с графиками", - подчеркнул директор Yasno.