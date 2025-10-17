В YASNO поділилися гарною новиною щодо відключень світла

"Що ми бачимо на зараз: 1. Кожен день НЕК дає команди на екстрені відключення. 2. Зазвичай це ранковий і вечірній піки. 3. Обсяги відключень не дуже великі. І це гарна новина. 4. Кожен раз писати про ці відключення не буду. В додатку сповіщення є. Тому ви і без мене про них знаєте", - написав Коваленко.

Генеральний директор енергетичної компанії зазначив, що у разі суттєвих змін, він про це напише на своїй сторінці.

"Тримаємось. Памʼятаємо, що будь-які відключення - це наслідки обстрілів", - підсумував Коваленко.

Довідка. YASNO відповідає за постачання електроенергії та газу клієнтам у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. Компанія надає послуги як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Відключення світла

Нагадаємо, що сьогодні через складну ситуацію в енергосистемі в частині областей діють аварійні відключення світла.

Вранці вони були запроваджені у Києві та області, а також у: Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях.

Втім, пізніше стало відомо, що екстрені відключення у столиці та на Київщині скасували.

Важливо, що графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовують лише у надзвичайних ситуаціях, коли потрібно терміново зменшити споживання електроенергії.

Тобто тривалість таких відключень непередбачувана, тому це не планові погодинні графіки з фіксованими часовими рамками.

Також в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Атаки Росії на енергетику України

Причина запровадження обмежень - це наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Як заявив глава "Укренерго" Віталій Зайченко, ворог кожного дня продовжує атаки на українські енергооб'єкти. Сьогодні також були потужні атаки, які призвели знову до відключень.

За його словами, після того, як масштабні обстріли РФ не змогли зруйнувати українську енергосистему, окупанти змінили підхід і перейшли до тактики "випаленої землі".