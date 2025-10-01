YASNO надасть 20 грантів на електрику ветеранським бізнесам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення YASNO .

"YASNO надасть 20 грантів для ветеранських бізнесів - близько 300 тис. грн економії на електроенергію протягом 6 місяців для кожного. Грант від YASNO - це проста фінансова допомога без складних заявок, бізнес-планів і звітів. Ви підтримуєте країну - ми підтримуємо вас", - йдеться в ньому.

Зазначається, що для отримання гранту потрібно бути клієнтом YASNO, ветеран має бути власником бізнесу, або мати у своїй власності частку не менше 50%, а середньомісячне споживання за останні 6 місяців не має перевищувати 15 тис. кВт-год.

Подати заявку для участі в програмі можна на сайті YASNO до 19 жовтня. Гранти діятимуть з 1 листопада 2025 року до 30 квітня 2026 року.

