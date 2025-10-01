YASNO надасть 20 грантів на електрику ветеранським бізнесам
Компанія YASNO, що входить в групу ДТЕК, надасть 20 грантів на електроенергію ветеранським бізнесам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення YASNO.
"YASNO надасть 20 грантів для ветеранських бізнесів - близько 300 тис. грн економії на електроенергію протягом 6 місяців для кожного. Грант від YASNO - це проста фінансова допомога без складних заявок, бізнес-планів і звітів. Ви підтримуєте країну - ми підтримуємо вас", - йдеться в ньому.
Зазначається, що для отримання гранту потрібно бути клієнтом YASNO, ветеран має бути власником бізнесу, або мати у своїй власності частку не менше 50%, а середньомісячне споживання за останні 6 місяців не має перевищувати 15 тис. кВт-год.
Подати заявку для участі в програмі можна на сайті YASNO до 19 жовтня. Гранти діятимуть з 1 листопада 2025 року до 30 квітня 2026 року.
Як повідомлялось, в Україні стартує грантова програма для малих та середніх бізнесів, власниками котрих є ветерани.
Це можливість кожному з 20 бізнесів-переможців, отримати фінансову допомогу за 30 тис. кВт∙год, спожитих протягом 6 місяців та зекономити до 300 тис. грн на рахунках за електроенергію.
Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.