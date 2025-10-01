YASNO предоставит 20 грантов на электричество ветеранским бизнесам
Компания YASNO, входящая в группу ДТЭК, предоставит 20 грантов на электроэнергию ветеранским бизнесам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение YASNO.
"YASNO предоставит 20 грантов для ветеранских бизнесов - около 300 тыс. грн экономии на электроэнергию в течение 6 месяцев для каждого. Грант от YASNO - это простая финансовая помощь без сложных заявок, бизнес-планов и отчетов. Вы поддерживаете страну - мы поддерживаем вас", - говорится в нем.
Отмечается, что для получения гранта нужно быть клиентом YASNO, ветеран должен быть владельцем бизнеса, или иметь в своей собственности долю не менее 50%, а среднемесячное потребление за последние 6 месяцев не должно превышать 15 тыс. кВт-ч.
Подать заявку для участия в программе можно на сайте YASNO до 19 октября. Гранты будут действовать с 1 ноября 2025 года до 30 апреля 2026 года.
Как сообщалось, в Украине стартует грантовая программа для малых и средних бизнесов, владельцами которых являются ветераны.
Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.