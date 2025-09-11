ua en ru
Світло для ветеранського бізнесу: в Україні запускають нову грантову програму

Україна, Четвер 11 вересня 2025 14:56
Світло для ветеранського бізнесу: в Україні запускають нову грантову програму Фото: компанія YASNO започаткувала нову грантову програму для ветеранських бізнесів (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

В Україні стартує грантова програма для малих та середніх бізнесів, власниками котрих є ветерани. Це можливість кожному з 20 бізнесів-переможців, отримати фінансову допомогу за 30 тис. кВт∙год, спожитих протягом 6 місяців та зекономити до 300 тис. грн на рахунках за електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YASNO.

Так, 9 вересня розпочинається прийом заявок на участь у грантовій програмі YASNO для малого та середнього бізнесу, який триватиме до 19 жовтня. Це перша програма, котра дозволить отримати фінансову допомогу на оплату рахунків за спожиту електроенергію.

Щоб стати учасником достатньо у вказаний термін заповнити просту форму на сайті та очікувати визначення переможців, яке відбудеться 29 жовтня 2025 року за допомогою сервісу random.org.

Учасниками можуть стати представники малого та середнього бізнесу-клієнти ТОВ YASNO, а саме:

  • власниками котрих є ветерани, або їх частка у бізнесі складає не менше 50% (для ветеранів російсько-української війни з 2014 року наступних категорій: учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та учасників війни);
  • середньомісячне споживання бізнесом за останні 6 місяців не перевищувало 15 тис. кВт∙год.

"Ми хочемо подарувати світло ветеранському бізнесу. Тож на першому етапі надамо 20 грантів у форматі безповоротної фінансової допомоги на оплату рахунків за електроенергію. Це можливість для кожного бізнесу-переможця зекономити близько 300 тис. грн та сфокусуватись на питаннях розвитку бізнесу і трошки забути про рахунки за світло без складних процедур", - сказав Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO.

Електроенергія Ветерани
