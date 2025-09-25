Глава Єврокомісії допустила ліквідацію російських літаків-порушників

НАТО може вдатися до жорстких заходів у разі вторгнення російських літаків у повітряний простір альянсу. Європа повинна захищати кожну частину своєї території.

Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю CNN.

"Моя думка така: ми повинні захищати кожен квадратний сантиметр території. Це означає, що якщо є вторгнення в повітряний простір, після попередження і чіткого сигналу, звісно, варіант збиття винищувача, який вторгається в наше небо, залишається на столі", - сказала фон дер Ляєн.

Хоча фон дер Ляєн не має повноважень віддавати військові накази, її слова мають велике значення.

"Як я вже сказала, це рішення НАТО. Але я хочу бути дуже ясною: не чіпайте нашу територію", - наголосила фон дер Ляєн.

Як голова виконавчого органу ЄС, вона формує стратегічне сприйняття і позиції європейських країн.

"Росія тестує нас на всіх фронтах. Це гібридна війна, яку ми спостерігаємо багато років. Вона спрямована проти демократій Євросоюзу та інших країн. Тому ми даємо відсіч на всіх напрямках", - сказала фон дер Ляєн.

Інциденти в Європі та реакція НАТО

Заява фон дер Ляєн прозвучала після серії російських порушень повітряного простору країн НАТО у вересні.

Інциденти були зафіксовані в Польщі, Румунії та Естонії, що поставило Європу в стан підвищеної готовності.

На полях Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп також заявив, що російські літаки повинні збиватися при порушенні кордонів НАТО.

Незабаром після цього глава польського МЗС Радослав Сікорський відреагував на його слова короткою фразою "Прийнято".

Позиція Польщі

Сікорський уточнив позицію Варшави в інтерв'ю британському радіо LBC. "Армія зобов'язана захищати свою територію, зокрема в повітрі, і ми зробимо те, що необхідно", - сказав міністр.

Водночас він зазначив, що вважає за краще перехоплювати безпілотники і крилаті ракети над територією України. Це, за його словами, дасть змогу запобігти загрозі життю і майну вже над країнами НАТО.