"Якщо будуть здаватися - обнуляти". ГУР перехопило жорстокий наказ російського командира

На записі командир окупаційних військ, що діють на Новопавлівському напрямку, віддає підлеглим наказ, щоб вони змушували українських воїнів здаватися, оскільки в них чисельна перевага.



"Одного в полон візьмуть, решту, якщо здаватимуться, - обнуляти (вбивати - ред.)", - наказав командир.

У ГУР звернули увагу, що це докази системної політики заохочення військових злочинів, яку проводить командування російської армії.