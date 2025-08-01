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"Якщо будуть здаватися - обнуляти". ГУР перехопило жорстокий наказ російського командира

Ілюстративне фото: російським окупантам наказують вбивати українських військовополонених (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські командири наказують своїм солдатам вбивати тих українських солдатів, які здаються в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

На записі командир окупаційних військ, що діють на Новопавлівському напрямку, віддає підлеглим наказ, щоб вони змушували українських воїнів здаватися, оскільки в них чисельна перевага.

"Одного в полон візьмуть, решту, якщо здаватимуться, - обнуляти (вбивати - ред.)", - наказав командир.

У ГУР звернули увагу, що це докази системної політики заохочення військових злочинів, яку проводить командування російської армії.

Росіяни вбивають полонених і навіть своїх поранених

Це не перший випадок, коли російські командири віддають жорстокі та протизаконні накази.

Так, 19 липня Головне управління розвідки опублікувало перехоплення, на якому командир 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ наказує розстрілювати поранених російських солдатів.

Крім того, інший командир тієї ж бригади наказував "відсікати голову" українським військовим, які хочуть здатися в полон.

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