"Якщо будуть здаватися - обнуляти". ГУР перехопило жорстокий наказ російського командира

Російські командири наказують своїм солдатам вбивати тих українських солдатів, які здаються в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
На записі командир окупаційних військ, що діють на Новопавлівському напрямку, віддає підлеглим наказ, щоб вони змушували українських воїнів здаватися, оскільки в них чисельна перевага.
У ГУР звернули увагу, що це докази системної політики заохочення військових злочинів, яку проводить командування російської армії.
Це не перший випадок, коли російські командири віддають жорстокі та протизаконні накази.
Так, 19 липня Головне управління розвідки опублікувало перехоплення, на якому командир 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ наказує розстрілювати поранених російських солдатів.
Крім того, інший командир тієї ж бригади наказував "відсікати голову" українським військовим, які хочуть здатися в полон.