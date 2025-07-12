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"Улюблена" бригада Путіна: ГУР перехопило наказ командира РФ стратити полонених

Субота 12 липня 2025 11:00
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"Улюблена" бригада Путіна: ГУР перехопило наказ командира РФ стратити полонених Фото: ГУР оприлюднило перехоплення наказу 155 бригади РФ про страти полонених (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ГУР оприлюднило наказ командира РФ про страту українських військовополонених. Цей злочин підтверджує системний характер воєнних злочинів ворожої армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР Міноборони України.

10 липня 2025 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило жахливий наказ одного з командирів 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

В аудіозаписі командир 2-ї десантно-штурмової роти з нецензурною лайкою наказує катувати українських військовополонених.

Наразі ця бригада веде бойові дії на Сумщині.

155-та бригада відома численними воєнними злочинами під час окупації Київської області та на інших фронтових напрямках.

Що відомо про 155-ту бригаду РФ

Під час геноцидної війни проти України цей підрозділ зазнав значних втрат, що змусило Кремль поповнювати його новобранцями серед мобілізованих.

Українські сили безпеки неодноразово завдавали високоточних ударів по пунктах управління 155-ї бригади.

Зокрема, 2 липня 2025 року внаслідок атаки на штаб у Курській області було ліквідовано командира полковника Сергія Ільїна.

Попри нелюдські тортури та варварські вбивства полонених, 155-та бригада отримала особливу підтримку з Кремля - її прапор гордо демонстрували під час пресконференції диктатора РФ Володимира Путіна в грудні 2024 року.

Страти та катування, скоєні солдатами та командуванням цієї “привілейованої” в Кремлі бригади, свідчать про системну, цілеспрямовану політику воєнних злочинів з боку РФ.

Нагадаємо, що в одному з російських сіл в Чувашії поховали командира 155 бригади морської піхоти РФ Сергія Ільїна. Він імовірно був ліквідований в Курській області.

Офіційно російська влада підтвердила лише факт загибелі військового під час "спеціальної військової операції", однак точні обставини не уточнила.

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