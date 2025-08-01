"Если будут сдаваться - обнулять". ГУР перехватило жестокий приказ российского командира

Российские командиры приказывают своим солдатам убивать тех украинских солдат, которые сдаются в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
На записи командир оккупационных войск, действующих на Новопавловском направлении, отдает подчиненным приказ, чтобы они заставляли украинских воинов сдаваться, поскольку у них численное преимущество.
В ГУР обратили внимание, что это доказательства системной политики поощрения военных преступлений, которую проводит командование российской армии.
Это не первый случай, когда российские командиры отдают жестокие и противозаконные приказы.
Так, 19 июля Главное управление разведки опубликовало перехват, на котором командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ приказывает расстреливать раненых российских солдат.
Кроме того, другой командир той же бригады приказывал "отсекать голову" украинским военным, которые хотят сдаться в плен.