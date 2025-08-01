"Если будут сдаваться - обнулять". ГУР перехватило жестокий приказ российского командира

На записи командир оккупационных войск, действующих на Новопавловском направлении, отдает подчиненным приказ, чтобы они заставляли украинских воинов сдаваться, поскольку у них численное преимущество.



"Одного в плен возьмут, остальные, если будут сдаваться, - обнулять (убивать - ред.)", - приказал командир.

В ГУР обратили внимание, что это доказательства системной политики поощрения военных преступлений, которую проводит командование российской армии.