"Пристрелити, якщо не піде": ГУР перехопили наказ командира РФ страчувати поранених

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР Міноборони України.

В оприлюдненому аудіоперехопленні командир підрозділу чітко наказує підлеглим убити пораненого військовослужбовця тієї ж бригади:

"У морській піхоті хворих немає – є живі та є мертві. Інших варіантів у нього немає. Наказую пристрелити, якщо далі не піде”, - командує", - заявляє командир.

Такі дії - не поодинокий випадок, а поширена практика в російських військах, де командири часто вдаються до погроз і страт, щоб "мотивувати" особовий склад до участі в бойових діях.

Що відомо про 155-ту бригаду

155-та окрема бригада морської піхоти РФ — одна з найбільш "використовуваних" у наступальних діях на різних напрямках фронту. Цей підрозділ відомий зокрема участю в окупації Київщини у 2022 році, а також воєнними злочинами проти цивільного населення.

Нещодавно ГУР зафіксувало ще один злочин бригади - наказ на вбивство та обезголовлення українських військовополонених. У перехопленні, яке було оприлюднено раніше, командир вимагав "відрізати голову, посадити на кіл і викинути".

Розвідка наголошує: кожен злочин проти українського народу не залишиться безкарним.

Страта поранених, як і катування військовополонених, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права й підпадає під визначення воєнного злочину.