UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Ядерную войну нельзя начинать". Байден и Путин говорили о размещении вооружений в Украине

Автор: Дмитрий Левицкий

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал подробности разговора лидеров России и США, который состоялся 30 декабря. По его словам, американский лидер Джо Байден несколько раз подчеркивал, что нельзя начинать ядерную войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

"Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз во время разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть", - рассказал Ушаков российским журналистам после завершения разговора президентов России и США.

Также, по данным агентства "РИА Новости", Ушаков рассказал о том, что Байден заявил Путину об отсутствии намерений размещать на территории Украины ударное наступательное вооружение.

В то же время, Путин со своей стороны заявил Байдену, что Россия будет защищать себя так, как защищали бы себя Соединенные Штаты.

Напомним, 30 декабря президенты России и США провели очередной телефонный разговор. Он длился 50 минут и касался преимущественно ситуации вокруг границ Украины.

Как рассказали в Белом доме, Байден призвал Путина к деэскалации ситуации, а также пригрозил последствиями в случае российского вторжения в Украину.

Кроме того, Путин и Байден договорились продолжить диалог, но уже в следующем году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДжозеф БайденУкраинаЯдерная война