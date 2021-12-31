"Ядерную войну нельзя начинать". Байден и Путин говорили о размещении вооружений в Украине

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал подробности разговора лидеров России и США, который состоялся 30 декабря. По его словам, американский лидер Джо Байден несколько раз подчеркивал, что нельзя начинать ядерную войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".
"Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз во время разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть", - рассказал Ушаков российским журналистам после завершения разговора президентов России и США.
Также, по данным агентства "РИА Новости", Ушаков рассказал о том, что Байден заявил Путину об отсутствии намерений размещать на территории Украины ударное наступательное вооружение.
В то же время, Путин со своей стороны заявил Байдену, что Россия будет защищать себя так, как защищали бы себя Соединенные Штаты.
Напомним, 30 декабря президенты России и США провели очередной телефонный разговор. Он длился 50 минут и касался преимущественно ситуации вокруг границ Украины.
Как рассказали в Белом доме, Байден призвал Путина к деэскалации ситуации, а также пригрозил последствиями в случае российского вторжения в Украину.
Кроме того, Путин и Байден договорились продолжить диалог, но уже в следующем году.