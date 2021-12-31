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"Ядерну війну не можна починати". Байден та Путін говорили про розміщення озброєнь в Україні

Автор: Дмитро Левицький

Помічник російського президента Юрій Ушаков розповів подробиці розмови лідерів Росії та США, яка відбулася 30 грудня. За його словами, американський лідер Джо Байден декілька разів наголошував на тому, що не можна починати ядерну війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РИА Новости".

"Дуже важливо, що президент Байден підкреслював кілька разів під час розмови, що ядерну війну не можна розпочинати, також її не можна і виграти", - розповів Ушаков російським журналістам після завершення розмови президентів Росії та США.

Також, за даними агентства "РИА Новости", Ушаков розповів про те, що Байден заявив Путіну про відсутність намірів розміщувати на території України ударне наступальне озброєння.

Водночас Путін зі свого боку заявив Байдену, що Росія буде захищати себе так, як захищали б себе Сполучені Штати.

Нагадаємо, 30 грудня президенти Росії та США провели чергову телефонну розмову. Вона тривала 50 хвилин та стосувалася переважно ситуації довкола кордонів України.

Як розповіли в Білому домі, Байден закликав Путіна до деескалації ситуації, а також пригрозив наслідками у разі російського вторгнення в Україну.

Крім того, Путін та Байден домовилися продовжити діалог, але вже в наступному році.

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Володимир ПутінДжозеф БайденУкраїнаЯдерна війна