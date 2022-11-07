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"Ядерні ігри" Кремля не допоможуть натиснути на Україну та наблизити переговори, - ISW

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Понеділок 07 листопада 2022 05:51
"Ядерні ігри" Кремля не допоможуть натиснути на Україну та наблизити переговори, - ISW Фото: "Ядерні ігри" Кремля не допоможуть натиснути на Україну та наблизити переговори (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Кремль може продовжувати проводити "ядерні ігри", щоб спонукати США та їхніх союзників тиснути на Україну, але не зможе примусити Київ до переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінками Інституту, застосування Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним, і Кремль зараз вживає заходів для деескалації своєї ядерної риторики.

Аналітики звертають увагу на те, що ядерні загрози Кремля не змогли підірвати політичну та громадську волю України продовжувати протистояти російському вторгненню.

Зазначимо, що Україна не веде жодних переговорів із Росією щодо мирного вирішення конфлікту (крім питання про обмін полоненими).

Після анексії російським диктатором Володимиром Путіним окупованих територій України президент Володимир Зеленський чітко заявив, що українська сторона відмовляється від діалогу і говоритиме лише тоді, коли до влади в країні-агресорі прийде інше керівництво.

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