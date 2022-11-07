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"Ядерные игры" Кремля не помогут надавить на Украину и приблизить переговоры, - ISW

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Понедельник 07 ноября 2022 05:51
"Ядерные игры" Кремля не помогут надавить на Украину и приблизить переговоры, - ISW Фото: "Ядерные игры" Кремля не помогут надавить на Украину и приблизить переговоры (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Кремль может продолжать проводить "ядерные игры", чтобы побудить США и их союзников давить на Украину, но не сможет принудить Киев к переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По оценкам Института, применение Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным, и Кремль сейчас принимает меры для деэскалации своей ядерной риторики.

Аналитики обращают внимание на то, что ядерные угрозы Кремля не смогли подорвать политическую и общественную волю Украины продолжать противостоять российскому вторжению.

Отметим, что Украина не ведет никаких переговоров с Россией о мирном разрешении конфликта (кроме вопроса об обмене пленными).

После аннексии российским диктатором Владимиром Путиным оккупированных территорий Украины президент Владимир Зеленский четко заявил, что украинская сторона отказывается от диалога и будет говорить только тогда, когда к власти в стране-агрессоре придет другое руководство.

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