"Я звик до цього": Зеленський уперше відверто заговорив про замахи на його життя

Спроби ліквідації та особиста безпека

Росія неодноразово робила спроби ліквідації президента України Володимира Зеленського. За його словами, загроза стала постійною частиною життя, до якої з часом довелося звикнути.

"Коли говоримо про страх, знаєте, Росія вже кілька разів намагалася мене ліквідувати. У певному сенсі, я вже не відчуваю того страху, який був на початку війни. Я звик до цього, це частина мого життя", - сказав він.

Діалог із Росією і позиція Європи

Окремо Зеленський прокоментував обговорювану в Європі тему можливого відновлення діалогу з Москвою. За його словами, тиск на російського диктатора Володимира Путіна залишається недостатнім, а будь-які переговори можливі тільки за виконання певних умов.

"Путін зацікавлений у приниженні Європи", - зазначив президент України.

Він наголосив, що розмова з Росією без реальних важелів впливу не приведе до результату і може лише посилити позиції Кремля.

Замахи на керівництво України

У 2024 році Зеленський повідомляв, що, за даними розвідки і спецслужб, на той момент було зафіксовано близько десяти спроб його вбивства з боку Російської Федерації. Крім того, Росія робила замахи й на інших представників вищого керівництва країни.

Зокрема, колишній голова Служби безпеки України Василь Малюк розповідав, що для удару по командному пункту, куди він прямував, було застосовано дві ракети типу "Іскандер". За його словами, подібних спроб було значно більше, що свідчить про системний характер таких дій.