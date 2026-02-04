Зеленський назвав єдину людину, якої боїться Путін
Російський диктатор Володимир Путін боїться тільки одну людину у світі. Він боїться американського президента Дональда Трампа.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
"Путін не боїться європейців. Путін боїться лише Трампа, це факт. Що Трамп має сказати Путіну, це не моя справа", - зазначив Зеленський.
Він нагадав, що президент США хоче завершити війну в Україні шляхом компромісу. Але Україна, попри підтримку пропозицій США, не піде на компроміс щодо власного суверенітету.
Зеленський також нагадав журналістам промову, яку він виголосив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Суть її в тому, що демократія нездатна перемогти Путіна, оскільки диктатор РФ не поважає правила.
"Демократія не може перемогти Володимира Путіна, який не поважає правил війни", - резюмував він.
Зазначимо, тим часом в США заявили, що прогрес у переговорах між Україною та Росією нібито є значним, проте найбільш складні питання досі залишаються невирішеними. Це може затримати досягнення остаточної мирної угоди на невизначений час.
4 лютого в Абу-Дабі пройшов другий раунд переговорів за участі України, РФ та США. Про початок переговорів стало відомо близько 12:00 за Києвом. Самі переговори тривали кілька годин, а 5 лютого очікується продовження роботи делегацій.