"Я привык к этому": Зеленский впервые откровенно заговорил о покушениях на его жизнь

Попытки ликвидации и личная безопасность

Россия неоднократно предпринимала попытки ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, угроза стала постоянной частью жизни, к которой со временем пришлось привыкнуть.

"Когда говорим о страхе, знаете, Россия уже несколько раз пыталась меня ликвидировать. В некотором смысле, я уже не испытываю того страха, который был в начале войны. Я привык к этому, это часть моей жизни", – сказал он.

Диалог с Россией и позиция Европы

Отдельно Зеленский прокомментировал обсуждаемую в Европе тему возможного возобновления диалога с Москвой. По его словам, давление на российского диктатора Владимира Путина остается недостаточным, а любые переговоры возможны только при выполнении определенных условий.

"Путин заинтересован в унижении Европы", – отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что разговор с Россией без реальных рычагов воздействия не приведет к результату и может лишь усилить позиции Кремля.

Покушения на руководство Украины

В 2024 году Зеленский сообщал, что, по данным разведки и спецслужб, на тот момент было зафиксировано около десяти попыток его убийства со стороны Российской Федерации. Кроме того, Россия предпринимала покушения и на других представителей высшего руководства страны.

В частности, бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказывал, что для удара по командному пункту, куда он направлялся, были применены две ракеты типа "Искандер". По его словам, подобных попыток было значительно больше, что свидетельствует о системном характере таких действий.