"Я завжди надіявся": перші емоційні кадри повернення українських військових з полону

У мережі з’явилися зворушливі відео із захисниками, які повернулися додому у рамках чергового обміну військовополоненими 19 червня.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував запис з одним зі звільнених військових, який сказав, що вірив у те, що має повернутися "при пам’яті" і розповісти про хлопців, які лишаються у полоні.

"Я завжди надіявся, я чекав цього дня. Я маю повернутися, бути при пам’яті й розказати про хлопців, які досі чекають звільнення", - говорить військовий.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) оприлюднила відео, де один зі звільнених із полону зі сльозами на очах телефонує рідним.

"Я вже дома, я вже в Україні. На своїх двох прийшов, усе добре. Я поруч, я недалеко", - говорить він.

У ДПСУ відзначають, що хоч обличчя звільнених військових виснажені, їхні очі живі - вони пройшли через пекло, але вистояли і повернулися до рідної землі.

На відео один зі звільнених з полону захисників дізнається, що скоро стане дідусем.

Дмитро Лубінець також повідомив, що у одного зі звільнених з полону захисників сьогодні день народження. Чоловікові 19 червня виповнюється 45 років.

"Це особливий день, адже він зустрічає його вже вдома, на рідній землі", - написав Лубінець.