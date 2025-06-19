"Я завжди надіявся": перші емоційні кадри повернення українських військових з полону
У мережі з’явилися зворушливі відео із захисниками, які повернулися додому у рамках чергового обміну військовополоненими 19 червня.
Про це розповідає РБК-Україна.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував запис з одним зі звільнених військових, який сказав, що вірив у те, що має повернутися "при пам’яті" і розповісти про хлопців, які лишаються у полоні.
"Я завжди надіявся, я чекав цього дня. Я маю повернутися, бути при пам’яті й розказати про хлопців, які досі чекають звільнення", - говорить військовий.
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) оприлюднила відео, де один зі звільнених із полону зі сльозами на очах телефонує рідним.
"Я вже дома, я вже в Україні. На своїх двох прийшов, усе добре. Я поруч, я недалеко", - говорить він.
У ДПСУ відзначають, що хоч обличчя звільнених військових виснажені, їхні очі живі - вони пройшли через пекло, але вистояли і повернулися до рідної землі.
На відео один зі звільнених з полону захисників дізнається, що скоро стане дідусем.
Дмитро Лубінець також повідомив, що у одного зі звільнених з полону захисників сьогодні день народження. Чоловікові 19 червня виповнюється 45 років.
"Це особливий день, адже він зустрічає його вже вдома, на рідній землі", - написав Лубінець.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна та Росія 19 червня провели новий обмін полоненими. Більшість звільнених захисників, переважно рядового та сержантського складу, перебували в полоні з 2022 року, багато з них були поранені та тяжко хворі. Серед звільнених - військові, які воювали на різних фронтах, зокрема під час оборони Маріуполя. Наступним кроком для них стане лікування та реабілітація.
Нагадаємо, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про масштабний обмін полоненими. Було узгоджено звільнення поранених, тяжкохворих військових та усіх полонених віком від 18 до 25 років.
Перші етапи обміну відбулися 9, 10, 12 та 14 червня. Під час останнього етапу звільнили військових, які перебували в полоні з 2022 року, зокрема захисників Маріуполя.
Окремо проходив обмін тіл загиблих за формулою "6000 на 6000" 11, 13 та 14 червня. В Україну вже повернули понад 3600 загиблих.
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