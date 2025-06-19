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"Я всегда надеялся": первые эмоциональные кадры возвращения украинских военных из плена

Четверг 19 июня 2025 16:42
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"Я всегда надеялся": первые эмоциональные кадры возвращения украинских военных из плена Фото: Освобожденный из плена военный звонит родным (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Веремеева

В сети появились трогательные видео с защитниками, которые вернулись домой в рамках очередного обмена военнопленными 19 июня.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал запись с одним из освобожденных военных, который сказал, что верил в то, что должен вернуться "при памяти" и рассказать о ребятах, которые остаются в плену.

"Я всегда надеялся, я ждал этого дня. Я должен вернуться, быть при памяти и рассказать о ребятах, которые до сих пор ждут освобождения", - говорит военный.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) обнародовала видео, где один из освобожденных из плена со слезами на глазах звонит родным.

"Я уже дома, я уже в Украине. На своих двоих пришел, все хорошо. Я рядом, я недалеко", - говорит он.

В ГПСУ отмечают, что хоть лица освобожденных военных истощены, их глаза живые - они прошли через ад, но выстояли и вернулись на родную землю.

На видео один из освобожденных из плена защитников узнает, что скоро станет дедушкой.

Дмитрий Лубинец также сообщил, что у одного из освобожденных из плена защитников сегодня день рождения. Мужчине 19 июня исполняется 45 лет.

"Это особый день, ведь он встречает его уже дома, на родной земле", - написал Лубинец.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина и Россия 19 июня провели новый обмен пленными. Большинство освобожденных защитников, преимущественно рядового и сержантского состава, находились в плену с 2022 года, многие из них были ранены и тяжело больны. Среди освобожденных - военные, которые воевали на разных фронтах, в частности во время обороны Мариуполя. Следующим шагом для них станет лечение и реабилитация.

Напомним, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными. Было согласовано освобождение раненых, тяжелобольных военных и всех пленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Первые этапы обмена состоялись 9, 10, 12 и 14 июня. Во время последнего этапа освободили военных, которые находились в плену с 2022 года, в частности защитников Мариуполя.

Отдельно проходил обмен тел погибших по формуле "6000 на 6000" 11, 13 и 14 июня. В Украину уже вернули более 3600 погибших.

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