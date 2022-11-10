"Я не зачинив двері": Зеленський назвав умови при яких буде вести перемовини з РФ

Україна готова вести перемовини з РФ, проте з тим, хто зможе визнати, що Росія стала окупантом та справді готовий до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського, яку приводить CNN.

"Крім ультиматумів я нічого не чув від нинішнього президента Російської Федерації", - заявив Зеленський. За його словами, він не зачинив двері для перемовин, а Україна готова говорити з РФ. Проте говорити вже з іншою Росією, з тим, хто справді готовий до миру, хто готовий визнати, що тепер вони окупанти. "Треба все повернути. Земля, права, свобода, гроші. А головне - справедливість. І поки я не чув подібних заяв від РФ - ні від Путіна, ні від когось", - додав президент.