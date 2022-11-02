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Зеленський про компроміси з Росією: це була найбільша помилка нашої країни

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Київ, Середа 02 листопада 2022 12:57
Зеленський про компроміси з Росією: це була найбільша помилка нашої країни Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не готова знову йти на компроміси з Росією. Подібні рішення в минулому були найбільшою помилкою нашої країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю чеському телебаченню.

Глава держави зазначив, що не піде на компроміси з Росією після її цинічного вторгнення. За його словами, деякі зі світових лідерів хотіли б, аби Україна погодилася на умови агресора.

"Я думаю, що деякі лідери країн, звичайно хотіли б (компромісів від України - ред.). Я не хочу зараз давати свою оцінку цьому, тому що це немає значення. Тому що для мене не важливо, що хтось намагається підштовхнути нас. Ми уже там були (у домовленості з РФ - ред.). Для нас там нічого нового, жодних сюрпризів. Я знаю, чим закінчить ця історія", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що очікувати на "хорошу кінцівку" і укладення домовленостей з Росією не варто. За його словами, Україна буде будувати дуже прагматичні відносини з РФ, тому що вона несе загрозу. Гарант вважає, що минулі компроміси України та відсутність надійної системи безпеки були помилкою.

"Ми зараз бачимо результати їхньої політики. Ми в Україні впродовж останніх 30 років нашої незалежності не будували сильної безпекової системи. Я думаю, тому що не очікували від них настільки агресивних кроків, настільки войовничих кроків, настільки кривавих кроків. Це була найбільша помилка нашої країни, української політики", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що безпека залишиться для України пріоритетом і після перемоги над Росією.

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