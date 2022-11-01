Скаржиться, але готовий чекати. Путін знову заговорив про перемовини з Україною

Президент РФ Володимир Путін скаржиться, що Україна не хоче вести "мирні" перемовини. Водночас він готовий чекати на згоду Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву російського диктатора, зробленк під час пресконференції у Сочі.

Керівник Кремля побідкався, бо мовляв Росія про щось домовилась з українською делегацією у Стамбулі, а потім "результати цих перемовин викинули в кошик".

"А зараз взагалі самі собі заборонили з нами про щось говорити. Ну, як ми можемо зараз обговорювати можливі домовленості, якщо з того боку немає навіть бажання з нами розмовляти. Ну, ми почекаємо", - сказав Путін.