"Я не захлопнул дверь": Зеленский назвал условия, при которых будет вести переговоры с РФ

Украина готова вести переговоры с РФ, однако с тем, кто сможет признать, что Россия стала оккупантом и действительно готов к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое приводит CNN.

"Помимо ультиматумов я ничего не слышал от нынешнего президента Российской Федерации", - заявил Зеленский. По его словам, он не захлопнул дверь для переговоров, а Украина готова говорить с РФ. Однако говорить уже с другой Россией, с тем, кто действительно готов к миру, кто готов признать, что теперь они оккупанты. "Надо все вернуть. Земля, права, свобода, деньги. А главное - справедливость. И пока я не слышал подобных заявлений от РФ - ни от Путина, ни от кого-то", - добавил президент.