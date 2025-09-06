Тренер Азербайджану у центрі скандалу перед матчем з Україною: яка причина

Суперечка з журналістом

Поразка Азербайджану від Ісландії з рахунком 0:5 спричинила хвилю критики на адресу Сантуша.

На післяматчевій пресконференції журналіст запитав у тренера, чи він думав про відставку, або ж "чекає, коли його звільнять та виплатять компенсацію".

Далі відбулася суперечка. Він сказав, що не знає, чи є прямий рейс з Ісландії до Португалії. Потім зазначив, що ніколи раніше не звільнявся з роботи. На запитання, чи думає про відставку, відповів, що ні. Також пояснив, що це пов’язано з наявністю контракту.

Сантуш наголосив, що рішення щодо його майбутнього має ухвалювати лише Федерація футболу Азербайджану.

"Чому я маю звільнятися? Покажіть мені тренера, який йде з посади сам. Якщо вони бачать, що я роблю щось не так, мають поговорити зі мною і вирішити це питання", - сказав він.

Негативні результати під керівництвом Сантуша

Фернанду Сантуш очолив збірну Азербайджану у червні 2024 року.

Попри гучне призначення, результати команди не покращилися: у Лізі націй 2024/25 азербайджанці вилетіли у найнижчий дивізіон, а відбір на чемпіонат світу розпочали з нищівної поразки від Ісландії.

"У футболі легко звинуватити тренера. Кожен має бути покараний. Винні й тренер, і футболісти. Сподіваюся, що я та футболісти виступимо краще в наступних іграх", - підсумував Сантуш.

Наступний матч - проти України

У вівторок, 9 вересня, збірна України зіграє в Баку проти Азербайджану. Початок матчу - о 19:00 за київським часом.

Турнірна таблиця групи D відбору ЧС-2026