Україна U21 розгромила Литву у стартовому матчі Євро-2027: всі голи та моменти

Молодіжна збірна України з футболу впевнено розпочала кваліфікацію чемпіонату Європи-2027. У першому матчі групи H "синьо-жовті" розгромили Литву з рахунком 4:0. Команда показала ефективну гру в атаці та міцну оборону, заклавши фундамент для боротьби за путівку на континентальну першість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Старт відбору Євро-2027 для України

У вересні Україна U21 розпочала виступи у кваліфікації Євро-2027. "Синьо-жовті" потрапили у групу H, де за путівку на турнір також боротимуться Хорватія, Угорщина, Туреччина та Литва. Перший суперник команди — Литва, представник останнього, п’ятого кошика під час жеребкування.

"Ми знали, що гра проти Литви буде непростою, але сподівалися контролювати матч і використовувати свої моменти", - прокоментував наставник збірної.

Хід матчу: Україна повністю контролювала гру

Матч Україна - Литва розпочався без швидких голів, проте на 69-й хвилині рахунок відкрив Данило Кревсун. Після передачі Геннадія Синчука з флангу форвард пробив прицільно у дальній кут воріт - 1:0 на користь України.

Вже через чотири хвилини подвоїв перевагу Сергій Корнійчук, який після скидки Артема Гусола відзначився точним ударом. На 77-й хвилині Синчук реалізував пенальті після фолу на собі Домантаса Шлути, а фінальний рахунок у компенсований час встановив Рамік Гаджиєв, який вийшов на заміну замість Синчука - 4:0.

"Ми добре діяли як у нападі, так і в обороні, реалізувавши всі створені моменти", - зазначив один із гравців після матчу.

Турнірна таблиця групи H після першого туру:

Україна - 3 очки (1 матч), різниця голів 4:0

Хорватія - 0 очок (0 матчів)

Угорщина - 0 очок (0)

Туреччина - 0 очок (0)

Литва - 0 очок (1 матч), різниця голів 0:4

Перемога над Литвою дозволила молодіжній збірній України розпочати кваліфікацію з впевненої позиції, заклавши основу для боротьби за перше місце в групі.

Наступний матч відбору

Наступний поєдинок молодіжної збірної України відбудеться у п’ятницю, 10 жовтня, проти Угорщини. Команда має намір закріпити успіх та продовжити боротьбу за вихід на чемпіонат Європи-2027.