"Я не ухожу в отставку" - тренера Азербайджана призвали покинуть пост перед игрой с Украиной

Спор с журналистом

Поражение Азербайджана от Исландии со счетом 0:5 вызвало волну критики в адрес Сантуша.

На послематчевой пресс-конференции журналист спросил у тренера, думал ли он об отставке, или же "ждет, когда его уволят и выплатят компенсацию".

Далее состоялся спор. Он сказал, что не знает, есть ли прямой рейс из Исландии в Португалию. Затем отметил, что никогда раньше не увольнялся с работы. На вопрос, думает ли об отставке, ответил, что нет. Также пояснил, что это связано с наличием контракта.

Сантуш отметил, что решение о его будущем должна принимать только Федерация футбола Азербайджана.

"Почему я должен увольняться? Покажите мне тренера, который уходит с должности сам. Если они видят, что я делаю что-то не так, должны поговорить со мной и решить этот вопрос", - сказал он.

Негативные результаты под руководством Сантуша

Фернанду Сантуш возглавил сборную Азербайджана в июне 2024 года.

Несмотря на громкое назначение, результаты команды не улучшились: в Лиге наций 2024/25 азербайджанцы вылетели в низший дивизион, а отбор на чемпионат мира начали с сокрушительного поражения от Исландии.

"В футболе легко обвинить тренера. Каждый должен быть наказан. Виноваты и тренер, и футболисты. Надеюсь, что я и футболисты выступим лучше в следующих играх", - подытожил Сантуш.

Следующий матч - против Украины

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины сыграет в Баку против Азербайджана. Начало матча - в 19:00 по киевскому времени.

Турнирная таблица группы D отбора ЧМ-2026