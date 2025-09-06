"Я не ухожу в отставку" - тренера Азербайджана призвали покинуть пост перед игрой с Украиной

Главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша призвали покинуть пост после сокрушительного поражения команды от Исландии в отборе на чемпионат мира-2026. Однако португалец заявил, что самостоятельно уходить не планирует.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AZERI SPORT.
Поражение Азербайджана от Исландии со счетом 0:5 вызвало волну критики в адрес Сантуша.
На послематчевой пресс-конференции журналист спросил у тренера, думал ли он об отставке, или же "ждет, когда его уволят и выплатят компенсацию".
Далее состоялся спор. Он сказал, что не знает, есть ли прямой рейс из Исландии в Португалию. Затем отметил, что никогда раньше не увольнялся с работы. На вопрос, думает ли об отставке, ответил, что нет. Также пояснил, что это связано с наличием контракта.
Сантуш отметил, что решение о его будущем должна принимать только Федерация футбола Азербайджана.
"Почему я должен увольняться? Покажите мне тренера, который уходит с должности сам. Если они видят, что я делаю что-то не так, должны поговорить со мной и решить этот вопрос", - сказал он.
Фернанду Сантуш возглавил сборную Азербайджана в июне 2024 года.
Несмотря на громкое назначение, результаты команды не улучшились: в Лиге наций 2024/25 азербайджанцы вылетели в низший дивизион, а отбор на чемпионат мира начали с сокрушительного поражения от Исландии.
"В футболе легко обвинить тренера. Каждый должен быть наказан. Виноваты и тренер, и футболисты. Надеюсь, что я и футболисты выступим лучше в следующих играх", - подытожил Сантуш.
Во вторник, 9 сентября, сборная Украины сыграет в Баку против Азербайджана. Начало матча - в 19:00 по киевскому времени.
