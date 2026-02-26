ua en ru
США знайшли важіль тиску на РФ у переговорах про мир в Україні, - Reuters

США, Четвер 26 лютого 2026 19:08
США знайшли важіль тиску на РФ у переговорах про мир в Україні, - Reuters Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

США призупинили продаж міжнародних активів "Лукойлу", щоб використати їх у якості важелю тиску на РФ у мирних переговорах щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: "Лукойл" втратив контроль над НПЗ у Європі через санкції, але є нюанс

Чотири обізнаних джерела розповіли агентству, що питання санкцій проти нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть" порушувалося під час попередніх раундів перемовин у Женеві, Абу-Дабі й Маямі.

За їх словами, сьогодні, 26 лютого, Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) оновить генеральну ліцензію. В результаті крайній термін для укладення потенційних угод щодо активів нафтового гіганта РФ "Лукойл" змінять на 1 квітня замість 28 лютого.

Зазначається, що Мінфін США переносить дедлайн, щоб "сприяти поточним переговорам з "Лукойлом" і досягти угоди, яка підтримує зусилля американського президента Дональда Трампа "у позбавленні РФ доходів, необхідних їй для фінансування воєнної машини, і досягненні миру".

Джерела зауважили, що будь-яка угода передбачатиме, що "Лукойл" не отримає авансових коштів, а всі надходження від продажу розмістять на заблокованому рахунку, що перебуває під юрисдикцією США.

Санкції США проти "Лукойлу"

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох нафтових гігантів Росії - "Роснефті" та "Лукойлу". На цьому тлі кілька європейських країн, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.

Зокрема, нафтовий гігант намагався продати свої закордонні активи швейцарському трейдеру Gunvor. Проте компанія відмовилася від угоди після того, як Міністерство фінансів США назвало її "маріонеткою Кремля".

У січні 2026 року "Лукойл" повідомив, що уклав угоду щодо продажу своїх міжнародних активів американському інвестиційному фонду Carlyle. Однак її ще має погодити Управління з контролю за іноземними активами США.

