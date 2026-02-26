ua en ru
Головна » Новини » Політика

Буданов назвав своє головне завдання на переговорах із РФ

Четвер 26 лютого 2026 21:35
Буданов назвав своє головне завдання на переговорах із РФ Фото: Кирило Буданов, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Керівник ОП Кирило Буданов назвав організацію ефективних переговорів із РФ своїм основним завданням.

Як передає РБК-Україна, про це Буданов заявив в інтерв'ю арабському медіа "Аль-Модон".

Читайте також: США знайшли важіль тиску на РФ у переговорах про мир в Україні, - Reuters

Пріоритети і переговори

Відповідаючи на запитання про можливу участь у президентських виборах під час гіпотетичного припинення вогню, Буданов наголосив, що наразі зосереджений на роботі в рамках переговорів.

"Моє завдання зараз - налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори в нинішніх обставинах безглуздо", - заявив він.

За словами Буданова, Росія на переговорах буде змушена прийняти гарантії безпеки для України від США, незалежно від бажання Кремля. Він додав, що план Трампа дозволив вперше з початку повномасштабної війни обговорити встановлення справжнього миру.

Санкції та репарації

Керівник ОП висловив переконання, що економічний тиск на РФ не повинен припинятися навіть після завершення бойових дій. Це необхідно, щоб РФ не змогла відновити арсенал.

При цьому заморожені активи та майбутні доходи агресора мають піти на репарації для України.

Ситуація на полі бою

Буданов зазначив, що, хоча Кремль хоче контролювати всю Україну, російській армії не вдалося повністю окупувати жодну частину України за 12 років війни. Єдиним реальним стримуючим фактором він назвав збройні сили України.

Щодо термінів завершення війни до наступного літа, керівник ОП наголосив, що процес "складний і багатогранний", тому встановити точні дати поки що неможливо.

Переговори України, Росії та США

Нагадаємо, Україна, Росія і США провели три раунди мирних переговорів. Очікується, що нова зустріч команд трьох країн відбудеться вже на початку березня.

Сьогодні, 26 лютого, у Женеві відбулася підготовча зустріч, у якій брали участь секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров і спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Також американська делегація окремо зустрілася в Женеві зі спецпредставником Кремля Кирилом Дмитрієвим.

Глава української держави Володимир Зеленський зазначив, що головна директива для переговорної команди - не знецінити боротьбу та відвагу, яку виявили українські воїни.

