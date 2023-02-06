UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Я відмовився б". Резніков заявив, що не отримував пропозицій очолити Мінстратегпром

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Олексій Резніков заявив, що ні президент, ні прем'єр-міністр не пропонували йому очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, проте він відмовився б, якби така пропозиція надійшла у разі звільнення з Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Факти ICTV".

Резніков заявив, що вперше чує про те, що може очолити Мінстратегпром і відмовився б від такої пропозиції, якби вона була.

"Я можу прокоментувати, що це для мене є новиною. Зі мною жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з президентом України".

За його словами, процедури переведення всередині уряду з міністра на міністра не існує – це рішення парламенту може бути лише за поданням прем'єр-міністра.

"Якби раптом мені така пропозиція надійшла б від президента України чи прем'єр-міністра, то я відмовився б від неї, бо я не маю експертизи, яка б дозволяла мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це помилка", – наголосив міністр.

Раніше голова фракції "Слуга народу"Давид Арахамія повідомив, що Резніков "перекладається на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості".

Нагадаємо, згідно з джерелами РБК-Україна, 6 лютого Верховна рада проголосує за відставку Резнікова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков