"Я відмовився б". Резніков заявив, що не отримував пропозицій очолити Мінстратегпром

Резніков заявив, що вперше чує про те, що може очолити Мінстратегпром і відмовився б від такої пропозиції, якби вона була.

"Я можу прокоментувати, що це для мене є новиною. Зі мною жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з президентом України".

За його словами, процедури переведення всередині уряду з міністра на міністра не існує – це рішення парламенту може бути лише за поданням прем'єр-міністра.

"Якби раптом мені така пропозиція надійшла б від президента України чи прем'єр-міністра, то я відмовився б від неї, бо я не маю експертизи, яка б дозволяла мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це помилка", – наголосив міністр.

Раніше голова фракції "Слуга народу"Давид Арахамія повідомив, що Резніков "перекладається на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості".

Нагадаємо, згідно з джерелами РБК-Україна, 6 лютого Верховна рада проголосує за відставку Резнікова.

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