RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Я бы отказался". Резников заявил, что не получал предложений возглавить Минстратегпром

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Алексей Резников заявил, что ни президент, ни премьер-министр не предлагали ему возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, однако он отказался бы, если бы такое предложение поступило в случае увольнения с Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Факты ICTV".

Резников заявил, что впервые слышит о том, что может возглавить Минстратегпром и отказался бы от такого предложения, если бы оно было.

"Я могу прокомментировать, что это для меня является новостью. Со мной ни одного разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины".

По его словам, процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует – это решение парламента может быть только по представлению премьер-министра.

"Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что я не имею экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка", – подчеркнул министр.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Резников "переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности".

Напомним, согласно источникам РБК-Украина, 6 февраля Верховная рада проголосует за отставку Резникова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников