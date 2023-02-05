ua ru
Нд, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Арахамія пояснив ротацію до Міноборони: війна диктує кадрову політику

Новость на русском →
Київ, Неділя 05 лютого 2023 22:18
Арахамія пояснив ротацію до Міноборони: війна диктує кадрову політику Фото: голова фракції СН Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Війна в Україні диктує кадрову політику, тому зараз необхідно, щоб змінити керівництво силових відомств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в Telegram.

"Війна диктує кадрову політику. Час і обставини потребують посилення та перегрупування. Це відбувається зараз і буде відбуватися в майбутньому", - заявив він.

Нардеп наголосив, що зараз потрібно, щоб кадрові силовики очолювали силові відомства.

"Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики. Ворог готується наступати. Ми готуємося захищатися й повертати своє", - додав він.

Арахамія підтвердив, що Олексія Резнікова переведуть до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва.

"Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по "Рамштайну" й необхідність "підняти" Міністерство, яке повинно робити більше", - додав нардеп.

Водночас генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони, Ігор Клименко - Міністерство внутрішніх справ, а Василь Малюк - СБУ.

Нагадаємо, згідно з джерелами РБК-Україна, 6 лютого Верховна рада проголосує за відставку Резнікова та призначення Буданова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков Давид Арахамія
NEWS
Зеленський про наступ РФ: у нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися та перемогти
Зеленський про наступ РФ: у нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися та перемогти
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна