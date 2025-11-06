"Я українка і не хочу співати російською": у Фінляндії спалахнув скандал у школі
У фінському місті Еспоо українська школярка опинилася в центрі резонансу після того, як під час уроку музики дітей змусили співати російську пісню "Калинка".
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Yle.
Повідомляється, що коли 11-річна Ніколь заявила, що вона українка й не хоче використовувати російську мову, вчитель відповів, що "у школі не говорять про війну".
Мати дівчинки, Ірина Горкун-Сілен, розповіла, що донька була дуже засмучена після інциденту.
"Ніколь зрозуміла, що якщо не співатиме, отримає погану оцінку. Тому вона співала. Але ситуація глибоко її вразила", - розповіла жінка.
Ірина – професійна музикантка й флейтистка, давно мешкає у Фінляндії, її чоловік – фін, а донька народилася вже там. Вона обурена тим, що знайомство з музикою різних культур у школі почали саме з російської.
Школа виправдовується навчальною програмою
Директорка шведськомовної школи Storängen в Еспоо Елінор Хеллман відмовилася коментувати конкретний випадок, зазначивши, що заклад приймає дітей незалежно від походження й дотримується національної навчальної програми.
У Фінській освітній раді пояснили, що через війну в Україні деякі культурні теми можуть викликати сильні емоції, і вчителям радять гнучко реагувати.
"Якщо учень із особистих причин не хоче співати певну пісню, вчитель може запропонувати альтернативу або іншу форму участі", – пояснила юристка Гайді Руонала.
Позиція українців у Фінляндії
Інцидент викликав хвилю обурення серед українців у Фінляндії. Голова Асоціації українців у Фінляндії Василь Гуцул зазначає, що це не перший випадок, коли українці у Фінляндії потрапляють у незручне становище через російську мову.
