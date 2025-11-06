ua en ru
"Я українка і не хочу співати російською": у Фінляндії спалахнув скандал у школі

Четвер 06 листопада 2025 16:27
UA EN RU
"Я українка і не хочу співати російською": у Фінляндії спалахнув скандал у школі Фото: У Фінляндії спалахнув скандал з українською мовою в школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У фінському місті Еспоо українська школярка опинилася в центрі резонансу після того, як під час уроку музики дітей змусили співати російську пісню "Калинка".

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Yle.

Повідомляється, що коли 11-річна Ніколь заявила, що вона українка й не хоче використовувати російську мову, вчитель відповів, що "у школі не говорять про війну".

Мати дівчинки, Ірина Горкун-Сілен, розповіла, що донька була дуже засмучена після інциденту.

"Ніколь зрозуміла, що якщо не співатиме, отримає погану оцінку. Тому вона співала. Але ситуація глибоко її вразила", - розповіла жінка.

Ірина – професійна музикантка й флейтистка, давно мешкає у Фінляндії, її чоловік – фін, а донька народилася вже там. Вона обурена тим, що знайомство з музикою різних культур у школі почали саме з російської.

Школа виправдовується навчальною програмою

Директорка шведськомовної школи Storängen в Еспоо Елінор Хеллман відмовилася коментувати конкретний випадок, зазначивши, що заклад приймає дітей незалежно від походження й дотримується національної навчальної програми.

У Фінській освітній раді пояснили, що через війну в Україні деякі культурні теми можуть викликати сильні емоції, і вчителям радять гнучко реагувати.

"Якщо учень із особистих причин не хоче співати певну пісню, вчитель може запропонувати альтернативу або іншу форму участі", – пояснила юристка Гайді Руонала.

Позиція українців у Фінляндії

Інцидент викликав хвилю обурення серед українців у Фінляндії. Голова Асоціації українців у Фінляндії Василь Гуцул зазначає, що це не перший випадок, коли українці у Фінляндії потрапляють у незручне становище через російську мову.

Раніше РБК-Україна писало, що Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що створення "мовних патрулів" в Україні не передбачене законом і така модель є неефективною. Вона нагадала, що чутки про "патрулі" поширювала російська пропаганда, а контроль за дотриманням мовного законодавства здійснюється цивілізованими методами - через регіональні представництва.

Також ми розповідали, що в Україні штрафуватимуть працівників сфери послуг, які відмовляються обслуговувати клієнтів українською мовою. Як пояснила мовна омбудсменка Олена Івановська, штрафи становлять 3 400 гривень за перше порушення і 8 500 гривень за повторне, але головна мета закону - не покарання, а формування україномовного середовища.

