"Я украинка и не хочу петь на русском": в Финляндии вспыхнул скандал в школе

В финском городе Эспоо украинская школьница оказалась в центре резонанса после того, как во время урока музыки детей заставили петь русскую песню "Калинка".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Сообщается, что когда 11-летняя Николь заявила, что она украинка и не хочет использовать русский язык, учитель ответил, что "в школе не говорят о войне".

Мать девочки, Ирина Горкун-Силен, рассказала, что дочь была очень расстроена после инцидента.

"Николь поняла, что если не будет петь, получит плохую оценку. Поэтому она пела. Но ситуация глубоко ее поразила", - рассказала женщина.

Ирина - профессиональный музыкант и флейтистка, давно живет в Финляндии, ее муж - финн, а дочь родилась уже там. Она возмущена тем, что знакомство с музыкой разных культур в школе начали именно с русского.

Школа оправдывается учебной программой

Директор шведскоязычной школы Storängen в Эспоо Элинор Хеллман отказалась комментировать конкретный случай, отметив, что заведение принимает детей независимо от происхождения и придерживается национальной учебной программы.

В Финском образовательном совете объяснили, что из-за войны в Украине некоторые культурные темы могут вызвать сильные эмоции, и учителям советуют гибко реагировать.

"Если ученик по личным причинам не хочет петь определенную песню, учитель может предложить альтернативу или другую форму участия", - пояснила юрист Хайди Руонала.

Позиция украинцев в Финляндии

Инцидент вызвал волну возмущения среди украинцев в Финляндии. Председатель Ассоциации украинцев в Финляндии Василий Гуцул отмечает, что это не первый случай, когда украинцы в Финляндии попадают в неудобное положение из-за русского языка.