ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Я украинка и не хочу петь на русском": в Финляндии вспыхнул скандал в школе

Четверг 06 ноября 2025 16:27
UA EN RU
"Я украинка и не хочу петь на русском": в Финляндии вспыхнул скандал в школе Фото: В Финляндии вспыхнул скандал с украинским языком в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В финском городе Эспоо украинская школьница оказалась в центре резонанса после того, как во время урока музыки детей заставили петь русскую песню "Калинка".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Сообщается, что когда 11-летняя Николь заявила, что она украинка и не хочет использовать русский язык, учитель ответил, что "в школе не говорят о войне".

Мать девочки, Ирина Горкун-Силен, рассказала, что дочь была очень расстроена после инцидента.

"Николь поняла, что если не будет петь, получит плохую оценку. Поэтому она пела. Но ситуация глубоко ее поразила", - рассказала женщина.

Ирина - профессиональный музыкант и флейтистка, давно живет в Финляндии, ее муж - финн, а дочь родилась уже там. Она возмущена тем, что знакомство с музыкой разных культур в школе начали именно с русского.

Школа оправдывается учебной программой

Директор шведскоязычной школы Storängen в Эспоо Элинор Хеллман отказалась комментировать конкретный случай, отметив, что заведение принимает детей независимо от происхождения и придерживается национальной учебной программы.

В Финском образовательном совете объяснили, что из-за войны в Украине некоторые культурные темы могут вызвать сильные эмоции, и учителям советуют гибко реагировать.

"Если ученик по личным причинам не хочет петь определенную песню, учитель может предложить альтернативу или другую форму участия", - пояснила юрист Хайди Руонала.

Позиция украинцев в Финляндии

Инцидент вызвал волну возмущения среди украинцев в Финляндии. Председатель Ассоциации украинцев в Финляндии Василий Гуцул отмечает, что это не первый случай, когда украинцы в Финляндии попадают в неудобное положение из-за русского языка.

Ранее РБК-Украина писало, что Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что создание "языковых патрулей" в Украине не предусмотрено законом и такая модель является неэффективной. Она напомнила, что слухи о "патрулях" распространяла российская пропаганда, а контроль за соблюдением языкового законодательства осуществляется цивилизованными методами - через региональные представительства.

Также мы рассказывали, что в Украине будут штрафовать работников сферы услуг, которые отказываются обслуживать клиентов на украинском языке. Как пояснила языковой омбудсмен Елена Ивановская, штрафы составляют 3 400 гривен за первое нарушение и 8 500 гривен за повторное, но главная цель закона - не наказание, а формирование украиноязычной среды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Школа Языковой скандал
Новости
Почти 2600 горняков под землей. РФ обесточила шахты на Днепропетровщине
Почти 2600 горняков под землей. РФ обесточила шахты на Днепропетровщине
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины