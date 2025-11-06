"Я украинка и не хочу петь на русском": в Финляндии вспыхнул скандал в школе
В финском городе Эспоо украинская школьница оказалась в центре резонанса после того, как во время урока музыки детей заставили петь русскую песню "Калинка".
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Сообщается, что когда 11-летняя Николь заявила, что она украинка и не хочет использовать русский язык, учитель ответил, что "в школе не говорят о войне".
Мать девочки, Ирина Горкун-Силен, рассказала, что дочь была очень расстроена после инцидента.
"Николь поняла, что если не будет петь, получит плохую оценку. Поэтому она пела. Но ситуация глубоко ее поразила", - рассказала женщина.
Ирина - профессиональный музыкант и флейтистка, давно живет в Финляндии, ее муж - финн, а дочь родилась уже там. Она возмущена тем, что знакомство с музыкой разных культур в школе начали именно с русского.
Школа оправдывается учебной программой
Директор шведскоязычной школы Storängen в Эспоо Элинор Хеллман отказалась комментировать конкретный случай, отметив, что заведение принимает детей независимо от происхождения и придерживается национальной учебной программы.
В Финском образовательном совете объяснили, что из-за войны в Украине некоторые культурные темы могут вызвать сильные эмоции, и учителям советуют гибко реагировать.
"Если ученик по личным причинам не хочет петь определенную песню, учитель может предложить альтернативу или другую форму участия", - пояснила юрист Хайди Руонала.
Позиция украинцев в Финляндии
Инцидент вызвал волну возмущения среди украинцев в Финляндии. Председатель Ассоциации украинцев в Финляндии Василий Гуцул отмечает, что это не первый случай, когда украинцы в Финляндии попадают в неудобное положение из-за русского языка.
Ранее РБК-Украина писало, что Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что создание "языковых патрулей" в Украине не предусмотрено законом и такая модель является неэффективной. Она напомнила, что слухи о "патрулях" распространяла российская пропаганда, а контроль за соблюдением языкового законодательства осуществляется цивилизованными методами - через региональные представительства.
Также мы рассказывали, что в Украине будут штрафовать работников сферы услуг, которые отказываются обслуживать клиентов на украинском языке. Как пояснила языковой омбудсмен Елена Ивановская, штрафы составляют 3 400 гривен за первое нарушение и 8 500 гривен за повторное, но главная цель закона - не наказание, а формирование украиноязычной среды.