Чи з’являться в Україні "мовні патрулі": відповідь омбудсменки

Мовне законодавство в Україні не передбачає створення жодних "мовних патрулів". Ба більше, така модель не є ефективною, вважає Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Про це експертка заявила в інтерв'ю РБК-Україна .

"Мовні патрулі" не створюватимуть

"Мовним законом не передбачено жодних "патрулів". Ба більше, на початкових етапах обговорення справді розглядалася ідея мовної інспекції, але це положення не набуло чинності", - пояснила Івановська.

Разом із тим вона додала, що у процесі напрацювання змін до закону, можливо, відповідне положення буде актуалізовано, оскільки йдуть розмови про це.

Росія просувала чутки про "мовні патрулі"

Івановська наголосила, що ще у 2019 році російська пропаганда поширювала міф про "мовні патрулі", щоб налякати суспільство та дискредитувати мовну політику України.

"Якраз така форма тиску, як "патруль", може спричинити спротив. Заборонений плід завжди здається солодшим. Це прямий шлях до розбрату, і саме цього прагне ворог", - підкреслила мовна омбудсменка.

Як контролюватимуть мовне законодавство

За словами Івановської, в Україні застосовується цивілізована і правова модель контролю. Наразі створено представництва Уповноваженого на місцях, і їхня робота може бути посилена.

"Якщо буде забезпечено належне фінансування, ми можемо вже сьогодні збільшити кількість регіональних представників, які здійснюватимуть державний контроль у межах чинного закону", - сказала вона.

Станом на зараз в Україні лише 5 представників Уповноваженого із захисту державної мови, цього критично мало для забезпечення масштабних потреб.