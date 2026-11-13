UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

"Я теж із 2014 року на війні": Апостол пояснив, чому зараз складно провести демобілізацію

13:38 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: командувач ДШВ Олег Апостол (facebook.com/uaairborne)

Демобілізація досвідчених військових під час повномасштабної війни може суттєво послабити боєздатність ЗСУ. До цього питання слід підходити конструктивно, обережно та справедливо.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив командувач ДШВ Олег Апостол під час зустрічі з журналістами.

Його слова пролунали у відповідь на запитання про перспективи демобілізації та необхідність нового суспільного договору щодо військової служби.

За словами Апостола, головна проблема полягає в складності швидкої заміни досвідчених військових, які виконують критично важливі функції в армії на новобранців, які би були так само навчені, як досвідчені бійці.

"Уявіть, що таке для Збройних сил демобілізувати цей навчений особовий склад", - зазначив командувач ДШВ.

Він пояснив, що військо потребує не лише піхотинців та операторів безпілотних систем, але й артилеристів, ремонтників, спеціалістів із забезпечення та інших підготовлених фахівців.

Апостол визнав, що розуміє втому військовослужбовців, які роками перебувають на війні, оскільки сам бере участь у бойових діях із 2014 року.

"Я теж із 2014 року на війні. Я розумію це. Але так само я розумію, що зараз війна. Але ми захищаємо свою землю і свою країну. Кожен громадянин має це усвідомлювати", - наголосив він.

Командувач ДШВ додав, що усвідомлює бажання бійців повернутися додому, однак в країні війна і в таких умовах армія поки не має достатнього кадрового ресурсу для масштабного звільнення підготовлених бійців.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомляли, що за дорученням президента до кінця 2026 року планують поетапне звільнення військових, які перебувають на службі із 2014 та 2022 років.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили УкраїниДемобілізаціяВійна в Україні