"Я тоже с 2014 года на войне": Апостол объяснил, почему сейчас сложно провести демобилизацию

Его слова прозвучали в ответ на вопрос о перспективах демобилизации и необходимости нового общественного договора по военной службе.

По словам Апостола, главная проблема заключается в сложности быстрой замены опытных военных, выполняющих критически важные функции в армии на новобранцев, которые были бы так же обучены, как опытные бойцы.

"Представьте, что такое для Вооруженных сил демобилизовать этот обученный личный состав", - отметил командующий ДШВ.

Он пояснил, что войско нуждается не только в пехотинцах и операторах беспилотных систем, но и в артиллеристах, ремонтниках, специалистах по обеспечению и других подготовленных специалистах.

Апостол признал, что понимает усталость военнослужащих, годами находящихся на войне, поскольку сам участвует в боевых действиях с 2014 года.

"Я тоже с 2014 года на войне. Я понимаю это. Но так же я понимаю, что сейчас война. Но мы защищаем свою землю и свою страну. Каждый гражданин должен это осознавать", - подчеркнул он.

Командующий ДШВ добавил, что осознает желание бойцов вернуться домой, однако в стране война и в таких условиях у армии пока нет достаточного кадрового ресурса для масштабного увольнения подготовленных бойцов.