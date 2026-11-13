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"Я тоже с 2014 года на войне": Апостол объяснил, почему сейчас сложно провести демобилизацию

13:38 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: командующий ДШВ Олег Апостол (facebook.com/uaairborne)

Демобилизация опытных военных во время полномасштабной войны может ослабить боеспособность ВСУ. К этому вопросу следует подходить конструктивно, осторожно и справедливо.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил командующий ДШВ Олег Апостол во время встречи с журналистами.

Его слова прозвучали в ответ на вопрос о перспективах демобилизации и необходимости нового общественного договора по военной службе.

По словам Апостола, главная проблема заключается в сложности быстрой замены опытных военных, выполняющих критически важные функции в армии на новобранцев, которые были бы так же обучены, как опытные бойцы.

"Представьте, что такое для Вооруженных сил демобилизовать этот обученный личный состав", - отметил командующий ДШВ.

Он пояснил, что войско нуждается не только в пехотинцах и операторах беспилотных систем, но и в артиллеристах, ремонтниках, специалистах по обеспечению и других подготовленных специалистах.

Апостол признал, что понимает усталость военнослужащих, годами находящихся на войне, поскольку сам участвует в боевых действиях с 2014 года.

"Я тоже с 2014 года на войне. Я понимаю это. Но так же я понимаю, что сейчас война. Но мы защищаем свою землю и свою страну. Каждый гражданин должен это осознавать", - подчеркнул он.

Командующий ДШВ добавил, что осознает желание бойцов вернуться домой, однако в стране война и в таких условиях у армии пока нет достаточного кадрового ресурса для масштабного увольнения подготовленных бойцов.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что по поручению президента до конца 2026 года планируют поэтапное увольнение военных, находящихся на службе с 2014 и 2022 годов.

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