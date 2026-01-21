"Я сумніваюся, чи прийдуть вони на допомогу": Трамп висловив свої страхи щодо НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що його головний страх - відмова НАТО від допомоги Сполученим Штатам у разі потреби. Однак Вашингтон надасть підтримку Альянсу, якщо знадобиться.

Як повідомляє РБК-Україна , про це американський лідер заявив на брифінгу в Білому домі.

"Мій головний страх, пов'язаний із НАТО, у тому, що ми витрачаємо на НАТО колосальні суми грошей. І я знаю, що ми прийдемо їм на допомогу, але я дійсно сумніваюся, чи прийдуть вони на допомогу нам. Розумієте, я просто ставлю запитання. Просто кажу, так? Пам'ятаєте? Під час дебатів", - заявив президент США.

При цьому Трамп наголосив, що США витрачають на Альянс колосальні суми грошей.

НАТО під загрозою розпаду?

Питання цілісності НАТО і суперечки між союзниками Альянсу стали актуальними на тлі погроз Трампа на адресу Гренландії, яка є автономною в союзі з Данією.

Прем'єр Данії Метте Фредеріксен із самого початку суперечок із Вашингтоном щодо острова заявила, що якщо США спробують захопити Гренландію, особливо військовим шляхом, це поставить хрест на НАТО.

При цьому Гренландія, як і Данія, не мають наміру погоджуватися з тим, щоб Штати взяли під контроль острів. Хоча в США навіть розглядали варіант "купівлі" Гренландії, але це також неприйнятно для данців і острова.

Військові навчання Данії

Тим часом Копенгаген заявив про військові навчання на тлі погроз Трампа і запросив США приєднатися до них. Хоча офіційно загроза нібито більше походить від Росії та Китаю, про що заявляють обидві сторони суперечки.

Наприклад, глава Арктичного командування Данії, генерал-майор Серен Андерсен заявив, запрошуючи Штати до участі в навчаннях, що вважає малоймовірним напад однієї країни НАТО на іншу.

Однак США не виключають навіть військовий сценарій для контролю над Гренландією, про що заявляв Трамп. Деякі країни Європи також допускають такий розвиток подій, але сподіваються на дипломатичне рішення.

Кілька країн НАТО вже направили свій військовий персонал до Гренландії для участі в данських навчаннях "Операція "Арктична витривалість".

Варто зазначити, що США вже мають близько 150 військових на базі Пітуффік (колишня база Туле), згідно з оборонною угодою 1951 року, яка гарантує американцям вільний доступ до території Гренландії.

Що говорять у США щодо членства в НАТО

Днями глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати Америки залишаться в Альянсі НАТО.

Під час бесіди Бессент не став прямо відповідати, що важливіше для національної безпеки США - Гренландія чи НАТО. Він назвав це "помилковим вибором".

Трамп офіційно називав причину потреби в Гренландії - захист нацбезпеки США, оскільки Китай і РФ ніби-то можуть захопити острів, що є потенційною загрозою для Штатів.