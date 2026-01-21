ua en ru
"Я сомневаюсь, придут ли они на помощь": Трамп высказал свои страхи насчет НАТО

Среда 21 января 2026 00:30
"Я сомневаюсь, придут ли они на помощь": Трамп высказал свои страхи насчет НАТО Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Президент США Дональд Трамп заявил, что его главный страх - отказ НАТО от помощи Соединенным Штатам в случае нужды. Однако Вашингтон окажет поддержку Альянсу, если понадобится.

Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил на брифинге в Белом доме.

При этом Трамп подчеркнул, что США тратят на Альянс колоссальные суммы денег.

"Мой главный страх, связанный с НАТО, в том, что мы тратим на НАТО колоссальные суммы денег. И я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они на помощь нам. Понимаете, я просто задаю вопрос. Просто говорю, да? Помните? Во время дебатов", - заяяил президент США.

НАТО под угрозой распада?

Вопрос целостности НАТО и споры между союзниками Альянса стали актуальными на фоне угроз Трампа в адрес Гренландии, которая является автономной в союзе с Данией.

Премьер Дании Метте Фредериксен с самого начала споров с Вашингтоном насчет острова заявила, что если США попытаются захватить Гренландию, особенно военным путем, это поставит крест на НАТО.

При этом Гренландия, как и Дания, не намерены соглашаться с тем, чтобы Штаты взяли под контроль остров. Хотя в США даже рассматривали вариант "покупки" Гренландии, но это также неприемлемо для датчан и острова.

Военные учения Дании

Тем временем Копенгаген заявил о военных учениях на фоне угроз Трампа и пригласил США присоединится к ним. Хотя официально угроза якобы больше исходит от России и Китая, о чем заявляют обе стороны спора.

К примеру, глава Арктического командования Дании, генерал-майор Серен Андерсен заявил, приглашая Штаты к участию в учениях, что считает маловероятным нападение одной страны НАТО на другую.

Однако США не исключают даже военный сценарий для контроля над Гренландией, о чем заявлял Трамп. Некоторые страны Европы также допускают такое развитие событий, но надеются на дипломатическое решение.

Несколько стран НАТО уже направили свой военный персонал в Гренландию для участия в датских учениях "Операция "Арктическая выносливость".

Стоит отметить, что США уже имеют около 150 военных на базе Питуффик (бывшая база Туле), согласно оборонному соглашению 1951 года, которое гарантирует американцам свободный доступ к территории Гренландии.

Что говорят в США насчет членства в НАТО

На днях глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты Америки останутся в Альянсе НАТО.

В ходе беседы Бессент не стал напрямую отвечать, что важнее для национальной безопасности США - Гренландия или НАТО. Он назвал это "ложным выбором".

Трамп официально называл причину потребности в Гренландии - защиту нацбезопасности США, поскольку Китай и РФ якобы бы могут захватить остров, что является потенциальной угрозой для Штатов.

