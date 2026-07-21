"Я не в РФ, бо не пропагандист": в Україну прибула блогерка з оточення Трампа

На своїй сторінці Лумер опублікувала відео, на якому показано її прибуття поїздом до України. До своєї посади блогер додала фразу: "Я не в Росії, тому що я не є пропагандистом".

Після цього Лора Лумер написала ще одну посаду, в якій прикріпила публікацію російського пропагандистського телеканалу Russia Today. У цьому фрагменті прокремлівське ЗМІ показало дві безсторонні посади Лумер про Україну, порадивши їй їх видалити.

Коментуючи це блогерка написала, що визнає, що це були її слова, але відразу вона пояснила, що помилялася і була під впливом пропаганди РФ

"Я дійсно говорила ці речі про Україну та Зеленського, і я не видаляю свої пости, тому що зрозуміла, що була неправа. Я жила в інформаційному міхурі і перебувала під впливом російської пропаганди, що поширюється через соцмережі, через що повірила в ці твердження. Тому я приїхала в Україну, - я приїхала в Україну".

Вона наголосила, що спробує знайти докази тієї пропаганди, якою її "напихали". І якщо вона не знайде цього, то повідомить усім, щоб інші люди теж змогли прозріти.

За словами Лумер, у перший же день вона побачила фотографії вбитих священиків у Бучі, яких вбила РФ, а також відвідала братську могилу, куди було поховано тіла християн після того, як Росія "направила сили з Чечні для масового вбивства мирних жителів".

Крім того, блогер поговорила із представниками служб, які займаються звільненням військовополонених. Вони показали їй фото українських військовополонених, "яким росіяни випалили свастики на лобі".

"Так хто ж тут нацисти? Мене роками обманювали. Я зрозуміла, що Україна та Зеленський - зовсім не виправдовують джихадистів... Це Росія та Путін роблять це! Я помилялася! І тепер я зобов'язана виправити цю неправдиву інформацію. Росія дуже добре вміє вести інформаційну війну", - резюмувала Лора Лумер.