Кожен "священник" РПЦ за кордоном завербований або має регалії спецслужб РФ, - ГУР
Шпигунство і пропаганда є ключовими завданнями російської православної церкви (РПЦ) у Європі. Люди часто навіть не підозрюють, що перебувають під впливом структур, пов'язаних з Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив колишній заступник начальника ГУР МО України, генерал-майор Ілля Павленко під час форуму "РПЦ у Європі: інфраструктура російського впливу".
Захід, де було презентовано дослідження РПЦ в Європі, організував Інститут національної стійкості та безпеки.
"РПЦ - структура, яка діє в інтересах держави-агресора, і використовується всіма російськими спецслужбами: і зовнішньою розвідкою СВР, і військовою ГРУ, і ФСБ. Будь-який священник РПЦ, який виїжджає за кордон, або завербований, або має регалії російських спецслужб", - сказав Павленко.
Він зазначив, що ключові завдання РПЦ в європейських країн полягають у шпигунстві та пропаганді вигідних Кремлю наративів, зокрема серед українських біженців.
Також генерал нагадав, що Росія є прямою спадкоємницею СРСР, а її мережі впливу вибудовувалися десятиліттями.
"Найбільша загроза полягає саме в масштабах цього впливу. Люди часто навіть не усвідомлюють, що перебувають під впливом РПЦ чи афілійованих із нею структур, які фактично пов’язані з російськими спецслужбами", - розповів Ілля Павленко.
Водночас керівник Служби військового капеланства ГУР отець Костянтин Холодов наголосив, що Україна мусить формувати сталу інституційну присутність там, де проживають мільйони українських громадян.
Фото: Костянтин Холодов (gur.gov.ua)
"Ми маємо посилювати власну церковну, культурну, освітню, інформаційну та безпекову інфраструктуру за кордоном, щоб мільйони українців продовжували асоціювати себе з Україною й не підкорялися згубному впливу з Москви", - резюмував Холодов.
Санкції ЄС проти РПЦ
Нагадаємо, у червні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Європейський Союз поспішає ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, міг би передбачати накладення санкцій на патріарха РПЦ Кирила.
Раніше цей крок блокувала Угорщина за часів уряду Віктора Орбана. Однак у зв’язку з приходом до влади нового прем’єра Петера Мадьяра вважалося, що позиція може змінитися.
Але кілька днів тому ЗМІ повідомили, що патріарх Кирило знову не потрапив до санкційних списків ЄС. Цього разу вирішальну роль відіграла позиція Болгарії, яка виступила проти.