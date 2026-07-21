"Я не в РФ, потому что не пропагандист": в Украину прибыла блогерша из окружения Трампа

На своей странице Лумер опубликовала видео, на котором показано ее прибытие на поезде в Украину. К своему посту блогер добавила фразу: "Я не в России, потому что я не пропагандист".

Следом Лора Лумер написала еще один пост, в котором прикрепила публикацию российского пропагандистского телеканала Russia Today. В этом фрагменте прокремлевское СМИ показало два нелицеприятных поста Лумер об Украине, посоветовав ей их удалить.

Комментируя это блогерша написала, что признает, что это были ее слова, но тут же она пояснила, что ошибалась и была под влиянием пропаганды РФ

"Я действительно говорила эти вещи об Украине и Зеленском, и я не удаляю свои посты, потому что поняла, что была неправа. Я жила в информационном пузыре и находилась под влиянием российской пропаганды, распространяемой через соцсети, из-за чего поверила в эти утверждения. Поэтому я приехала в Украину, чтобы увидеть страну своими глазами", - пишет Лумер.

Она подчеркнула, что попытается найти доказательства той пропаганды, которой ее "пичкали". И в случае, если она не найдет этого, то сообщит всем, чтобы другие люди тоже смогли прозреть.

По словам Лумер, в первый же день она увидела фотографии убитых священников в Буче, которых убила РФ, а также посетила братскую могилу, куда были быть захоронены тела христиан после того, как Россия "направила силы из Чечни для массового убийства мирных жителей".

Кроме того, блогер поговорила с представителями служб, которые занимаются освобождением военнопленных. Они показали ей фото украинских военнопленных, "которым россияне выжгли свастики на лбу".

"Так кто же здесь нацисты? Меня годами обманывали. Я поняла, что Украина и Зеленский - вовсе не оправдывают джихадистов… Это Россия и Путин делают это! Я ошибалась! И теперь я обязана исправить эту ложную информацию. Россия очень хорошо умеет вести информационную войну", - резюмировала Лора Лумер.