"Я прокляв, що сюди приїхав". Окупант скаржиться на великі втрати у підрозділі, - ГУР

"Привезли 30 солдатів, з них живих лишилося 10", - заявив окупант.

Також він розказав, що побачив багато страшних речей і вже встиг себе проклясти, за поїздку на війну в Україну. За його словами, за весь час, поки росіяни знаходяться на позиціях, обстріли щодня.

"Ми поки що стоїмо на місці, просто на місці. Коли табір розбомбили, я за день, за один раз міг тричі померти", - поскаржився росіянин.

Військовий розповів, що вони живуть у лісі в землянках з натягнутими тентами. Також мобілізовані поки сиділи на навчаннях в РФ за 2 місяці встигли спитись. Їх спочатку відправляють у Бєлгород, а потім на позиції. Також росіянин заявив, що він майже немає грошей, але радіє, що після війни з нього знімуть судимості.