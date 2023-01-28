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"Я прокляв, що сюди приїхав". Окупант скаржиться на великі втрати у підрозділі, - ГУР

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Україна, Субота 28 січня 2023 19:34
"Я прокляв, що сюди приїхав". Окупант скаржиться на великі втрати у підрозділі, - ГУР Фото: Окупант скаржиться на великі втрати у підрозділі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Військовослужбовець 27-ї мотострілецької бригади РФ поскаржився товаришу на втрати серед особового складу і панічні настрої новоприбулих бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Привезли 30 солдатів, з них живих лишилося 10", - заявив окупант.

Також він розказав, що побачив багато страшних речей і вже встиг себе проклясти, за поїздку на війну в Україну. За його словами, за весь час, поки росіяни знаходяться на позиціях, обстріли щодня.

"Ми поки що стоїмо на місці, просто на місці. Коли табір розбомбили, я за день, за один раз міг тричі померти", - поскаржився росіянин.

Військовий розповів, що вони живуть у лісі в землянках з натягнутими тентами. Також мобілізовані поки сиділи на навчаннях в РФ за 2 місяці встигли спитись. Їх спочатку відправляють у Бєлгород, а потім на позиції. Також росіянин заявив, що він майже немає грошей, але радіє, що після війни з нього знімуть судимості.

Нагадаємо, що російський військовослужбовець зателефонував товаришу і поскаржився що в армії не вистачає солдатів. Командування почало набирати ув'язнених.

Нові російські військові прибувши на позиції відмовились виконувати наказ та втекли.

Раніше РБК-Україна повідомляло, як окупант поскаржився знайомому, що у новорічних вибухах в Макіївці винне керівництво російської армії, котре розмістило військових занадто близько до лінії фронту.

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